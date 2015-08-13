В Багдаде прогремел взрыв, погибли не менее 60 человек

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Взрыв прогремел в пригороде Садр-Сити, шиитском районе на северо-востоке иракской столицы. По сообщениям информагентств, взрывчатка была заложена в автомобиле-рефрижераторе, припаркованном у рынка.

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Ответственность за нападение никто на себя пока не взял, однако ранее боевики экстремистской группировки "Исламское государство" неоднократно брали на себя ответственность за взрывы в Багдаде. ИГ контролирует значительную территорию на севере и западе Ирака.