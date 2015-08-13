В Багдаде прогремел взрыв, погибли не менее 60 человек
09:04, 13 августа 2015Мир
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На северо-востоке Багдада в результате мощного взрыва погибли по меньшей мере 60 человек, более 200 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Взрыв прогремел в пригороде Садр-Сити, шиитском районе на северо-востоке иракской столицы. По сообщениям информагентств, взрывчатка была заложена в автомобиле-рефрижераторе, припаркованном у рынка.
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Ответственность за нападение никто на себя пока не взял, однако ранее боевики экстремистской группировки "Исламское государство" неоднократно брали на себя ответственность за взрывы в Багдаде. ИГ контролирует значительную территорию на севере и западе Ирака.
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