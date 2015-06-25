Новым спикером Сейма Польши стала правнучка экс-президента

Новым спикером польского Сейма вместо ушедшего в отставку Радослава Сикорского стала Малгожата Кидава-Блонская, представитель правящей партии "Гражданская платформа".

За ее кандидатуру проголосовали 244 депутата, сообщает "Польское радио". Ее соперник Ежи Вендерлих (кандидат от "Союза левых демократических сил") набрал только 43 голоса, передает LB.ua.

Кидава-Блонская до своего избрания в Сейм занимала должность пресс-секретаря польского правительства.

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Пресс-служба Сейма также отмечает, что она является правнучкой двух известных польских политиков 20-х годов - президента Станислава Войцеховского (1922-1926) и премьера Владислава Грабского (короткий период в 1920 году и в 1923-1925 годах). Кидава-Блонская также долгое время работала продюссером и занималась кино и телевидением вместе со своим мужем, режиссером Яном Кидава-Блонским. Их самый большой совместный проект - фильм "Обреченный на блюз".

Напомним, Сикорский ушел в отставку в связи с "кассетным скандалом", фигурантом которого он являлся.

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Скандал возник 16 июня 2014 года после обнародования в СМИ телефонных разговоров высокопоставленных польских политиков. Были обнародованы также аудиозаписи разговоров, в частности - министра внутренних дел Бартломея Сенкевича и главы Нацбанка Марека Бельки. Чиновники, употребляя ненормативную лексику, обсуждали решения государственных и личных вопросов не вполне законными способами.