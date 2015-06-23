Сикорский сложил полномочия маршала Сейма Польши
13:37, 23 июня 2015Мир
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Радослав Сикорский сложил полномочия маршала Сейма Польши.
Консерватор Сикорский покинул пост маршала Сейма
Как сообщает Польское радио, это произошло на заседании президиума Сейма.
Сегодня состоится отдельное заседание Конвента сеньоров (совещательного органа Сейма), который назначит Ежи Вендерлиха из Союза демократических левых сил на должность врио маршала Сейма.
Партия "Гражданская платформа" намерена предложить кандидатуру Малгожаты Кидава-Блонской, которая исполняет обязанности спикера правительства Евы Копач, а Союз демократических левых сил - кандидатуру Вендерлиха.
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