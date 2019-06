Правительство Великобритании решило выдать Ассанжа США

Окончательное решение о выдаче основателя Wikileaks даст суд в Лондоне.

Глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал решение о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Об этом министр заявил в четверг, 13 июня, передает Deutsche Welle.

"Он вполне обоснованно находится за решеткой. Есть запрос на экстрадицию от США, который в суде рассмотрят завтра. Вчера я подписал решение об экстрадиции и заверил его, поэтому оно поступит в суд завтра", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Ассанж был арестован в апреле в посольстве Эквадора в Лондоне, и США имели около 65 дней - до середины июня - для передачи в полном объеме документов об экстрадиции. Прокуроры сначала обвиняли Ассанжа в компьютерном взломе, но в прошлом месяце добавили 17 новых пунктов, в частности противоречивые обвинения по закону о шпионаже за вознаграждение, незаконное получение и обнародование засекреченных документов, имеющих отношение к национальной обороне.

Власти Соединенных Штатов обвиняет 47-летнего уроженца Австралии в сговоре с экс-аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, которая помогла ему получить данные об американских операциях в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это.

В апреле Ассанжа выселили из посольства Эквадора, где он скрывался с 2012 года. 11 апреля его немедленно арестовала британская полиция, и сейчас он отбывает 50-недельный срок в Британии за то, что в 2012 году не явился в суд после освобождения под залог.

Ассанж получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке. Он послал Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал.

Ассанж также заявлял, что в его распоряжении есть еще около 15 тыс. секретных документов Пентагона.