Швеция вновь открывает дело об изнасиловании против Ассанжа

Отмечается, что решение об экстрадиции Ассанжа из Великобритании будет решать британская власть.

Шведская прокуратура возобновила дело против Джулиана Ассанжа, которого обвиняли в изнасиловании. Это дело закрыли в мае 2017 года после того, как власти Эквадора предоставили Ассанжу убежище.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ВВС.

Расследование возобновили по просьбе адвоката предполагаемой жертвы.

Ассанж, который отрицает обвинения, избегал экстрадиции в Швецию в течение семи лет после того, как в 2012 году искал убежища в эквадорском посольстве в Лондоне.

Читайте такжеВ ООН считают приговор Ассанжу несоразмерным с тяжестью совершенного им преступления

Шведские прокуроры сначала решили отказаться от расследования изнасилования два года назад, заявив, что они не могут продолжать это дело.

Решение о повторном открытии расследования, вероятно, поставит вопрос о том, какой запрос об экстрадиции будет приоритетным: Швеции или США.

Напомним, 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за правонарушения, совершенные им в 2012 году. Тогда основатель WikiLeaks не явился на заседание суда по его экстрадиции в Швецию и скрылся от правосудия в посольстве Эквадора.

Теперь ему грозит обвинение в заговоре в США по делу об одной из крупнейших утечек информации, составляющих государственную тайну.

Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне около семи лет. Власти Эквадора предоставили Ассанжу убежище, когда тот пытался избежать экстрадиции в Швецию из-за расследования обвинений в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа. Однако Великобритания заявила, что арестует Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог.

21 апреля 2017 года сообщалось, что власти США планируют официально выдвинуть обвинения Ассанжу и добиться получения ордера на его арест.

В январе 2018 года Ассанж получил гражданство Эквадора.