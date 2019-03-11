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Кто победит на Евровидении 2019: букмекеры назвали нового фаворита

10:43, 11 марта 2019
Мир
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У букмекеров сменился фаворит Евровидения 2019 / eurovision.tv

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Новые прогнозы появились на международном сайте песенного конкурса. Новым фаворитом Евровидения 2019, по прогнозам букмекеров, стал представитель Нидерландов. 

После презентации на выходных своей песни Scream с первой строчки на вторую опустился участник от России Сергей Лазарев. Третье место букмекеры отдали шведскому исполнителю.

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать с финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе.

В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.

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Теги: #Россия#букмекеры#Евровидение 2019