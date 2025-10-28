Онлайн киноманов порадуют фильмы "Баллада о маленьком игроке" и "Хедда".

Среди главных премьер в кинотеатрах Украины на этой неделе – новый фильм Йоргоса Лантимоса "Бугония" с Эммой Стоун, антиутопическое роудмуви "Голубая тропа" из программы Берлинале, фильм-концерт "Depeche Mode: M", украинская комедия "Родительское собрание" и еще несколько новинок.

Между тем, онлайн станут доступны сразу два фильма из программы кинофестиваля в Торонто 2025 – психологическая драма "Баллада о маленьком игроке" с Колином Фарреллом и драма "Хедда" с Тессой Томпсон.

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Бугония

Bugonia (США, Южная Корея, 2025, комедия/фантастика)

В центре сюжета – двое помешанных на конспирологии чудаков, которые похищают влиятельную руководительницу крупной компании, ведь они убеждены, что она является инопланетянкой, которая намерена уничтожить планету Земля.

Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Новый Человек-паук", "Бедные-несчастные", "Виды доброты") и Джесси Племенс ("Власть пса", "Восстание Штатов", "Виды доброты", сериал "Фарго"), а также дебютант Эйдан Дельбис.

"Бугония" – это десятый полнометражный фильм отмеченного многими престижными наградами греческого режиссера Йоргоса Лантимоса ("Лобстер", "Убийство священного оленя", "Бедные-несчастные"). И на днях он заявил, что после него возьмет творческую паузу – последние несколько лет подряд были действительно весьма насыщенными в его карьере.

Мировая премьера ленты состоялась в сентябре 2025 года на кинофестивале в Венеции.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Голубая тропа

O Último Azul / The Blue Trail (Бразилия, 2025, приключения/фантастика/драма)

Лента рассказывает о Бразилии в недалеком будущем, где правительство страны переселяет пожилых людей в изолированные колонии, чтобы молодое поколение могло сосредоточиться на производительности и развитии. Главная героиня – Тереза, которой почти 80 лет, – решает бросить вызов системе. Вместо того чтобы смириться со своей судьбой, она отправляется в путешествие по Амазонии с целью осуществить последнее желание перед потерей свободы.

Фильм бразильца Габриеля Маскаро стал настоящей сенсацией нынешнего Берлинского международного кинофестиваля, где он получил Гран-при жюри – "Серебряного медведя", а также Приз экуменического жюри.

В украинский прокат "Голубая тропа" выходит благодаря необычной инициативе – это совместный проект комика Василия Байдака и кинокомпании "Артхаус Трафик". Кроме того, Байдак присоединился к украинской озвучке картины.

Также украинские голоса героям картины подарили актриса Ирма Витовская ("Мои мысли тихие", "Брама", "Малевич"), певец Владимир Дантес, актеры дубляжа Иван Розин и Людмила Ардельян. В дубляже также будет несколько камео: украинские зрители услышат Амиля и Рамиля Насировых из группы "Курган и Agregat", ведущего Сергея Лиховиду, модель и певицу Дашу Астафьеву, комиков Славу Кедра и Юрия Карагодина.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он удерживает 100% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 83 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Depeche Mode: M

(США, Испания, 2025, музыка/документальное)

С 28 октября в избранных кинотеатрах Украины можно будет посмотреть документальный фильм-концерт, посвященный трем шоу культовой британской группы Depeche Mode в Мексике во время их мирового тура в поддержку альбома Memento Mori. Это была их первая запись после смерти в 2022 году Энди Флетчера – бессменного участника группы, который был одним из ее основателей. В этом альбоме остальные два участника группы – Мартин Гор и Дэйв Гаан – переосмысливают отношение к смерти и чтят память своего коллеги.

Фильм Depeche Mode: M отмечает глобальное влияние группы на мировую культуру, одновременно погружаясь в мощные связи между музыкой, смертью и мексиканскими традициями. Это священное место встречи боли, воспоминаний, радости и танцев, которые растворяются друг в друге и превращаются в глубокую и прекрасную иллюстрацию человеческой природы.

Создал ленту мексиканский режиссер Фернандо Фриас

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.

Проклятие Шелби Оукс

Shelby Oaks (США, 2024, ужасы/триллер)

По сюжету ленты, женщина по имени Мия отчаянно ищет свою сестру Райли, которая была уверена в реальности паранормальных событий в городке Шелби Оукс. Постепенно эти поиски превращаются в одержимость, а сама Мия осознает, что воображаемый демон из их детства мог быть вполне настоящим.

Главные роли в фильме исполнили Камилль Салливан (сериалы "Человек в высоком замке", "Хелстром"), Брендан Секстон III ("Парни не плачут", "Не дыши 2"), Майкл Бич (сериалы "Новобранец", "Великолепная пара") и другие.

Автором сценария и режиссером проекта выступил известный киновед и Youtube-автор Крис Стакманн, который изначально собирался создать "Шелби Оукс" как независимый "found footage"-хоррор в духе "Ведьмы из Блэр", снятый за счет краудфандинга от друзей и поклонников.

Продюсером фильма выступил признанный мастер жанра Майк Флэнаган ("Доктор Сон", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Падение дома Ашеров").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 59% одобрения от критиков и 58% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 41 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Родительское собрание

Батьківські збори (Украина, 2025, комедия)

Очередная украинская кринж-комедия от студии "Мамахохотала" и создателей прошлогоднего "Собрания ОСМД" продолжает обыгрывать тему социальных отношений между разными слоями населения Украины. Когда на выборах президента школы побеждает худший ученик-прогульщик, возмущенные родители других уверены в фальсификации, и созывают родительское собрание. Встреча перерастает в ожесточенные дебаты, которые обнажают пробелы в воспитании, несовершенство школьного образования и открывают семейные тайны, о которых никто даже представить не мог.

Главные роли в фильме сыграли такие звезды жанра, как Евгений Янович ("Янтарные копы", "Собрание ОСМД"), Антонина Хижняк ("Собрание ОСМД", "Когда ты выйдешь замуж", сериал "Поймать Кайдаша"), Назар Заднепровский (трилогия "Безумная свадьба"), Олег Маслюк ("Янтарные копы"), Владимир Кравчук ("Янтарные копы", "Ты – Космос"), Римма Зюбина ("DZIDZIO Контрабас", "Памфир"), Андрей Исаенко ("Захар Беркут", "Я работаю на кладбище", "Поезд в 31 декабря") и другие.

Режиссером ленты выступил Митя Шмурак, который также снял и "Собрание ОСМД".

Ледяной драйв

Ice Fall (США, Болгария, 2025, триллер)

По сюжету фильма, молодой рейнджерше Ани удается арестовать известного браконьера Харлана, который годами скрывается от своего прошлого. И выясняется, что он знает о самолете с миллионами долларов, который разбился в замерзшем озере. По дороге в участок на них нападает банда, которая охотится за этими деньгами. Теперь Ани и Харлан вынуждены объединиться, чтобы выжить среди дикой природы и сбежать от преследователей. Но сможет ли она довериться ему, зная о его темном прошлом?

Главные роли в фильме сыграли Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Тихая ночь", сериал "Видоизмененный углерод") и Кара Джейд Майерс ("Убийцы цветочной луны").

Снял ленту оскароносный австрийский режиссер Штефан Рузовицки ("Фальшивомонетчики", "Хинтерленд: город грехов").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.

Затерянная принцесса

The Lost Princess (США, Марокко, 2025, приключения/экшн)

В центре сюжета – миллиардер Алек Туати, который находит свое предназначение в окутанном мраком и тайнами замке, хранящем память о трагической любви. Найдя союзников, он вступает в ожесточенную борьбу, призванную защитить наследие замка и исполнить вековую волю предков.

Главную роль в фильме сыграл Гэри Дурдан (сериал "CSI: Место преступления").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,6 из 10 баллов.

Кролецип и секрет Сурка

Chickenhare and the Secret of the Groundhog (США, Франция, Бельгия, 2025, приключения/анимация/семейный)

По сюжету мультфильма, принц-искатель приключений Кролецип и его друзья отправляются на поиски старейшего артефакта из коллекции Короля – Старого Сурка, который может манипулировать временем.

Это сиквел анимационного фильма 2022 года "Кролецип и Хомяк тьмы", снятого по одноименному графическому роману Криса Грайна.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Божественная Сара

Sarah Bernhardt, la divine (Франция, Бельгия, 2024, байопик)

Фильм рассказывает историю легендарной французской актрисы 19-20 веков Сары Бернар. Она была настоящей суперзвездой кино и театра, которая создала себя сама. Она спала в гробу, держала в доме экзотических животных, была дочерью куртизанки и познакомилась почти со всеми европейскими монархами. Благодаря собственным PR-стратегиям и работе с прессой Сара создала культовый образ и стала символом театрального искусства конца 19 века и иконой по обе стороны океана.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Баллада о маленьком игроке

Ballad of a Small Player (Германия, Великобритания, США, 2025, психологическая драма)

В центре сюжета – азартный игрок и мошенник Лорд Дойл, который затаился на китайском курорте Макао. Он проводит дни и ночи в казино, много пьет и играет в азартные игры с теми небольшими деньгами, что у него остались. Пытаясь справиться со своими быстрорастущими долгами, таинственная Дао Мин, сотрудница казино с собственными тайнами, предлагает ему спасительный круг. Однако, по горячим следам, его преследует Синтия Блайт – частный детектив, готовая раскрыть Дойлу то, от чего он убегает. Пока Дойл пытается спастись, границы реальности начинают сужаться.

Главную роль в фильме сыграл обладатель "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар" Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишерина", "Бэтмен", сериалы "Шугар", "Пингвин").

Также в ленте снялись Тильда Суинтон ("Орландо", "Пляж", "Выживут только любовники", "Доктор Стрэндж") и Фала Чен ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Годзилла и Конг: Новая империя", сериал "Ирма Уэп").

Снял картину швейцарско-австрийский режиссер Эдвард Бергер, наиболее известный по фильмам "На Западном фронте без перемен" и "Конклав", а также сериалам "Германия 83" и "Патрик Мелроуз".

Мировая премьера ленты состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года, а в октябре он попал в ограниченный прокат в нескольких странах.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 29 октября 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 57% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 50 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Хедда

Hedda (США, 2025, драма)

Лента, основанная на пьесе норвежца Генрика Ибсена "Хедда Габлер" конца 19 века, рассказывает о молодой женщине, дочери генерала, которая недавно вышла замуж, но совершенно несчастлива. Она стремится к легкости и роскоши, но у нее для этого нет ни ресурсов, ни возможностей.

Главную роль в фильме сыграла Тесса Томпсон (франшизы "Тор", "Крид", сериал "Мир Дикого запада").

Также с картине задействованы Имоджен Путс ("28 недель спустя", "Вивариум", "Черное Рождество"), Том Бейтман ("Убийство в Восточном экспрессе", "Смерть на Ниле"), Нина Хосс ("Барбара", "Феникс", "Тар", сериал "Родина") и другие.

Режиссером ленты выступила Ниа Дакоста ("Кэндимен", "Марвелы", "28 лет спустя: Храм костей").

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года.

Для широкой аудитории картина станет доступна на Amazon с 29 октября 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 69 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы октября 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдет долгожданный четвертый сезон фэнтези "Ведьмак", в котором исполнителя главной роли Генри Кавилла заменил Лиам Хемсворт.