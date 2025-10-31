К мастеру можно не обращаться - справитесь сами.

Лопнуть может любая обувь - и кроссовки, и осенние сапоги, и зимние ботинки. От этого не застрахован никто, даже если вы аккуратно обращаетесь с вещами. Тем не менее, раз уж такое произошло - нужно действовать. Узнайте, что делать, если треснула подошва на обуви, и как обойтись без сапожника.

Внезапно треснула подошва на обуви - как починить

Если вы заметили, что треснула подошва на зимних ботинках, осенних сапогах или кроссовках, первое, что нужно сделать - тщательно вымыть обувь. Возьмите в руки первый ботинок, под проточной водой очистите подошву от комьев грязи, листьев и пыли так, чтобы она была как новая. Вооружитесь мягкой губкой и хозяйственным или обычным мылом - так убрать грязь получится быстрее.

Дальше высушите обувь естественным образом или, если хотите быстрее - феном. Ни в коем случае не ставьте на батареи или рядом с обогревателями! Затем возьмите наждачную бумагу, а если у вас ее нет, то пилочку с высокой степенью абразивности - 80-100 грит. Их мастера маникюра используют для работы с искусственными ногтями, нарощенными. Вам нужно аккуратно обработать тот участок, где пошла трещина, а также площадь вокруг нее примерно на 2-3 см в диаметре. Жесткая наждачка (или пилочка) создадут шероховатый слой. После этого возьмите ватный диск, смочите спиртом или ацетоном, протрите ту поверхность, с которой работали.

Далее раскройте половинки подошвы так, чтобы трещина "разошлась", но постарайтесь не ломать обувь дальше, возьмите клей для обуви, нанесите тонкий слой на трещину и участки рядом с ней, размажьте кисточкой, оставьте высыхать. Это важный этап - многие ошибаются именно на этом шаге, из-за этого починить обувь не получается или результат оказывается недолговечным.

Только тогда, когда клей полностью высохнет, нанесите второй слой таким же образом. Затем соедините две части подошвы вплотную друг к другу, прижмите их и заклейте эластичным бинтом или скотчем. Придется применить силу, иначе половинки подошвы разойдутся, если не будут плотно сжаты. Поставьте на ботинки какой-нибудь груз, внутрь положите скомканные куски газеты, чтобы обувь не деформировалась, и выждите сутки, пока клей не "схватится".

В конце вам нужно будет только снять бинт (скотч), оценить результат и рассказать подругам о том, что вы придумали, когда у вас треснула подошва на ботинке, и как достойно вышли из ситуации, не обращаясь к мастеру.

