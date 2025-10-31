В списке есть Петух и Змея.

Составлен гороскоп на 31 октября 2025 года по восточному календарю. Шесть китайских знаков Зодиака ощутят особую волну удачи и любви. Энергия Водяного Петуха, действующая в месяц Огненной Собаки и в год Деревянной Змеи, пробуждает искренние чувства, усиливает честность и наполняет сердце ясностью.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

День закрытия символизирует завершение и внутреннее примирение. В это время можно поставить точку в вопросах, которые долго не находили решения - через понимание, прощение или душевную близость. Под влиянием Водяного Петуха слова звучат мягче, откровеннее, и правда сама находит выход наружу. Все подлинное сохраняется, а лишнее растворяется. Удача в этот день приходит тем, кто умеет чувствовать сердцем и отпускать прошлое, открывая путь к новому.

Петух

Пятница для вас станет зеркалом, Петух, и отразит истину, которую вы давно чувствовали. Кто-то наконец увидит вас такими, какие вы есть, и это принесет облегчение. Старое недоразумение прояснится, напряжение спадет, а разговор пройдет теплее, чем ожидалось.

Гороскоп на сегодня покажет, что любовь - не доказательство, а принятие. Независимо от статуса, вы движетесь к эмоциональной простоте и доверию. Удача в Хэллоуин проявится в искренности - в том, что вы и другой человек наконец понимаете друг друга без лишних слов.

Змея

Энергия месяца Огненной Собаки и вашего года Деревянной Змеи усиливает верность и открытость. День закрытия поможет вернуть внутреннее равновесие и устранить старые дисбалансы в отношениях.

Если раньше вы не могли выразить свои чувства, сейчас все станет яснее. Этот день наделен особой интуицией - вы безошибочно почувствуете, кому можно доверять. Любовная удача ждет тех, кто перестанет контролировать чужие эмоции и позволит искренности вести себя вперед.

Свинья

В этот Хэллоуин Вселенная дарит вам эмоциональное утешение. Кто-то, кто вам дорог, проявит внимание или скажет слова, которых вам не хватало. Если вы чувствовали холод или дистанцию, тепло вернется, и на этот раз - по-настоящему.

Ваш источник удачи в этот день - эмоциональное восстановление. Напоминание о том, что стабильность и мягкость в любви не менее романтичны, чем страсть. К вечеру обмен словами, жестами и прикосновениями укрепит чувство близости и доверия.

Тигр

Сегодня вы смотрите на любовь трезво, без иллюзий, и именно это приносит облегчение. Разговор с близким человеком помогает обрести ясность - будь то шаг к завершению старого цикла или начало чего-то нового.

Удача находит вас через гармонию, а не борьбу. В этот день правильные люди и события приходят естественно. Некоторых Тигров ждут извинения или даже неожиданное примирение, которое очистит сердце от старых обид. Все, что откроется после, будет искренним и по-настоящему вашим.

Коза

Вы долго отдавали больше, чем получали. Энергия Водяного Петуха сегодня помогает восстановить баланс. Кто-то из близких может проявиться с новой стороны, или вы сами наконец поймете, на кого действительно можно положиться.

Хэллоуин принесет вам удачу через внутреннюю честность и спокойствие. Чтобы укрепить отношения, важно не стараться угодить всем, а дать другим возможность проявить заботу. Как только вы перестанете все контролировать, взаимность начнет расти естественно.

Бык

Для вас пятница станет моментом сближения. То, что разделяло вас с кем-то - расстояние, недосказанность или недоверие - начнет исчезать. Общение станет мягче, а один искренний жест покажет, что терпение было не напрасным.

Ваша удача - в уверенности и присутствии. Иногда любовь проявляется не в громких словах, а в тихом, но прочном ощущении: "я рядом". В этот день вы осознаете, что истинная близость не требует постоянных доказательств - она просто есть.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как привлечь любовь в свою жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: