Артист не стал называть его имя.

Украинский певец и композитор Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) рассказал о преследовании со стороны одного из украинских депутатов.

28-летний певец написал в своем аккаунте в Threads, что не хотел об этом рассказывать, однако за 10 лет карьеры имеет много историй, которыми может поделиться с поклонниками:

"Один депутат в начале моей карьеры преследовал меня во время одного из концертов. Я бегал от него по всему залу. Было дико и страшно. Ведь тогда я еще не знал, что такое собственная охрана".

Напомним, недавно Меловин встрял в громкий скандал из-за службы в ансамбле Государственной пограничной службы Украины. После того, как певец попал в больницу с жалобами на изменения в психологическом состоянии, его начали критиковать в сети.

В комментариях упрекали его, что в это время другие военнослужащие находятся в окопах и не могут уйти на больничный из-за депрессии или повышенной тревожности.

