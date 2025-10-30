Девушка часто обращается к пластическим хирургам.

Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, высказалась о своей последней пластической операции. Блогерша рассказала, почему жалеет о сделанной процедуре.

Недавно Екатерина изменила немного изменила форму своего лица. Девушка призналась, что переживала наличием второго подбородка, поэтому решилась на пластику. Однако, не все получилось с первого раза.

В комментарии "Утру в большом городе" Репяхова призналась, что, к сожалению, врачи подобрали ей не правильную процедуру, из-за чего она испытывала дискомфорт и была вынуждена делать повторную операцию:

"Я считаю, что изначально операция была подобрана неправильно. Имплант в принципе не может решить вопрос второго подбородка".

В итоге Екатерина пожалела, что вообще решила сделать пластическую операцию. По ее словам, сейчас бы она этого не делала.

"Если бы я могла отмотать время назад, я бы не делала ни первую, ни вторую операцию. Я очень пожалела, что вообще это все затеяла. Это, наверное, первый и единственный поступок в моей жизни, о котором я жалею", - поделилась она.

Стоит отметить, что это далеко не единственная пластическая операция, которую делала Репяхова. На ее счету, еще как минимум ринопластика и маммопластика. К слову, муж Екатерины, Виктор Павлик, не в восторге от многочисленных изменений девушки. Он отметил, что не является сторонником "уколов" красоты.

