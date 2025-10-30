УНИАН делится впечатлениями о десятом полнометражном фильме создателя "Бедных-несчастных" и "Лобстера".

30 октября 2025 года в украинский прокат выходит сатирический научно-фантастический фильм "Бугония" (Bugonia) от греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Чем на этот раз шокирует публику уважаемый кинематографист, читайте в обзоре УНИАН.

О режиссере

Йоргос Лантимос – это режиссер, которого почитают критики и киногурманы, но откровенно опасаются мейнстрим-зрители. Идя на каждый его новый фильм, публика совершенно не знает, чего ожидать. Он предлагает жесткую сатиру на современное общество, даже когда сюжет ленты подается в обертке других временных рамок. И он почти никогда не щадит зрителя – будь то откровенные сцены, лужи крови или совершенно непредсказуемый трагический финал.

Ныне 52-летний Лантимос изучал кино- и телеискусство в родных Афинах (Греция), а с середины 90-х начал активно работать по образованию – снимал музыкальные клипы, рекламные ролики и фильмы, создавал театральные постановки и даже участвовал в постановке церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

Его полнометражный кинодебют состоялся в 2001 году с комедией "Мой лучший друг", впрочем, первое серьезное признание пришло к нему только в 2009 году благодаря абсурдистской психологической драме "Клык" – лента получила премию "Особый взгляд" на Каннском фестивале и была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Широкая аудитория начала интересоваться творчеством Лантимоса в 2015 году после выхода научно-фантастического романтического триллера "Лобстер" с Колином Фарреллом, Рэйчел Вайс и Оливией Колман. Картина получила сразу три награды Канн, включая Приз жюри, а исполнитель главной роли был номинирован на "Золотой глобус".

В 2017 году режиссер выпустил психологический триллер "Убийство священного оленя" с тем же Колином Фарреллом, а также Николь Кидман и Барри Киоганом. Лента также имела успех среди критиков и зрителей, получив награду Канн за лучший сценарий.

Уже в следующем году Лантимос выпустил исторический байопик "Фаворитка", который сорвал целую охапку наград и номинации – от Венеции до "Оскара". Здесь главной триумфаторкой стала уже знакомая по "Лобстеру" исполнительница главной роли Оливия Колман, которая получила за эту работу свою первую номинацию на "Оскар" (и победила). А еще этот фильм стал первой совместной работой Лантимоса с Эммой Стоун, которая затем сыграла главные роли в трех его следующих фильмах – "Бедные-несчастные" (2023), "Виды доброты" (2024) и "Бугония" (2025).

Возвращаясь к "Бедным-несчастным", благодаря громкому актерскому составу, который кроме Эммы Стоун ярко дополнили Марк Руффало и Уиллем Дефо, завораживающей картинке и смелой подаче, лента триумфовала в Венеции, получив "Золотого льва", а позже закрепила успех номинациями и наградами BAFTA, "Золотой глобус" и "Оскар". А позже окончательно открыла Лантимоса для мейнстрим-зрителя, который даже не подозревал, как на самом деле режиссер может шокировать.

После выхода "Бугонии" Лантимос заявил о планах взять небольшой перерыв в кино, чтобы сфокусироваться на других проектах.

О чем фильм

"Бугония" является англоязычным ремейком южнокорейского фильма 2003 года "Спасите зеленую планету!", и в целом во многом следует оригиналу, правда, с заменой некоторых персонажей.

По сюжету фильма, помешанный на конспирологии пасечник Тедди подбивает своего простоватого кузена Дона похитить руководительницу крупной фармкорпорации Мишель Фуллер. Он убежден, что она является инопланетянкой с планеты Андромеда, которая хочет уничтожить Землю – и только они двое могут ей в этом помешать.

Удерживая женщину в своем подвале, Тедди требует от нее передать послание императору андромедцев и устроить для него аудиенцию. Постепенно всплывает, что компания Фуллер причастна к трагедии, случившейся с матерью Тедди несколько лет назад, поэтому становится все менее ясно, что им движет – банальное параноидальное желание мести или искреннее желание спасти человечество.

В привычном для себя сатирическом стиле Лантимос нажимает на все больные места современного общества – от корпоративной культуры до экологии, от саморазрушения до культа вечной молодости, от конспирологии до вооруженной агрессии. Ну а финал фильма окончательно добивает зрителя, буквально пряча веру в светлое будущее для человечества.

Кто в главных ролях

Как уже отмечалось ранее, главной звездой ленты стала Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Новый Человек-паук", "Добро пожаловать в Зомбилэнд"), чей творческий тандем с Лантимосом кажется образцовым – он дает ей возможность по-настоящему раскрыться, а она идеально улавливает его замыслы. Ради этой роли актриса согласилась побрить голову прямо в процессе съемок, но перед этим заставила режиссера сделать то же самое. Но, конечно, бритой головой талант Стоун отнюдь не ограничивается – она показала на экране отчаянную борьбу за выживание, в которой все средства кажутся уместными.

Роль Тедди исполнил Джесси Племенс ("Власть пса", "Восстание Штатов", сериал "Фарго"), который впервые пересекся с Лантимосом в прошлогоднем фильме "Виды доброты". Накануне съемок актер похудел более чем на 20 кг (правда, сделано это было не чисто ради фильма, а скорее чтобы "отыграть" набранные десять лет назад килограммы для роли в фильме "Черная месса"). Тем не менее, обновленный внешний вид Племенса сделал его персонажа в "Бугонии" еще более убедительным.

Ну а образ Дона в ленте воплотил американский актер-дебютант с расстройством аутического спектра Эйдан Дельбис. До того как пойти на кастинг в "Бугонии", у него не было никаких ролей на экране, а его портфолио ограничивалось лишь участием в школьных театральных постановках и стендапе.

Также в ленте задействованы Алисия Сильверстоун ("Бэтмен и Робин, "Убийство священного оленя") и стендап-комик Ставрос Халкиас.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Бугонии" состоялась в сентябре 2025 года на кинофестивале в Венеции, где лента претендовала на "Золотого льва", но получила лишь "экологическую" награду Green Drop Award.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 82% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Эмма Стоун и Джесси Племонс на пике своего мастерства в фильме "Бугония" – безумном развлечении, которое применяет остроумный метод режиссера Йоргоса Лантимоса к безумию современного общества", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

Йоргос Лантимос – это режиссер, который однозначно может удивить зрителей, до самого конца каждого своего фильма держа их в напряжении. И "Бугония" не исключение. Резкие сюжетные повороты бросают зрителя из стороны в сторону, а концовка окончательно выбивает землю из-под ног.

Идя на фильм Лантимоса, вы не можете быть уверены, понравится ли он вам на выходе, но попробовать в любом случае стоит. Ну а реакции зрителей в зале – это отдельный вид удовольствия.

Особой атмосферы фильму добавляет музыкальное сопровождение от английского композитора Джерскина Фэндрикса, который до этого работал с Лантимосом над "Бедными-несчастными" и "Видами доброты". Поговаривают, что режиссер дал музыканту лишь несколько ключевых слов и попросил написать музыку, не читая сценарий.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

