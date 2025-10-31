Ведущая стала мамой летом текущего года.

Популярная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк рассказала, присутствовал ли ее жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук, на родах сына. Такой деталью из личной жизни артистка поделилась в новом выпуске шоу "Хто зверху?".

В одном из раундов мужской команде участников нужно было ответить на вопрос от Леси, угадав, было или не было такого в ее жизни.

"Я очень редко рассказываю, да и в принципе нигде вы не увидите интервью, в котором я буду рассказывать о своих родах, но тут, на моем любимом шоу, я хочу вас спросить. Присутствовал или не присутствовал мой… пес Рафик на родах?" - спросила Никитюк.

Видео дня

Все участники мужской команды ответили, что такого не было, и оказались правы.

"Во время того, как я рожала в первом родильном доме Киева, на моих родах присутствовал мой родной, самый любимый мужчина, собаки не было", - призналась Леся.

При этом она с улыбкой уточнила:

"Правда, он не был прям на родах, он стоял под дверью, но он все слышал, как я не кричала, а просто... приглашала сына в этот мир".

Напомним, ранее Леся Никитюк проговорилась, как познакомилась со своим женихом-военным.

Вас также могут заинтересовать новости: