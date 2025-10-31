Депутат сообщила подробности.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская составила акт и протоколы за нарушение языкового закона скандальной блогершей Анной Алхим (настоящее имя - Анна Буряченко). Об этом в соцсетях сообщила народный депутат Наталья Пипа.

"На блогершу Алхим языковая омбудсмен составила акт и протоколы за нарушение языкового закона. Блогерша ведет деятельность на языке России… Теперь Алхим грозит штраф", - написала нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении скандальной Анны Алхим открыли три уголовных производства за госизмену, разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды, а также угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.(по трем статьям - 161, 111 и 346 - Уголовного кодекса Украины).

Народный депутат Наталья Пипа неоднократно обращала внимание на поведение Алхим. Она подавала депутатское обращение в СБУ и Нацполицию "из-за угрозы национальной безопасности" с требованием "расследования, предоставления правовой оценки и немедленной жесткой реакции".

В СБУ и Офис Генерального прокурора с заявлением на Анну Алхим обращался и ветеран войны Александр "Терен" Будько. По его словам, блогерша с 2020 года открыто демонстририрует приверженность российскому диктатору и России в целом.

