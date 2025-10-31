Ведущая призналась, что надеялась на окончание войны до совершеннолетия сына.

Украинская телеведущая Маричка Падалко прокомментировала решение 18-летнего сына Михаила подписать контракт с ВСУ.

"Наш сын уже неделю, как принял присягу на верность украинскому народу, подписав контракт с ВСУ. С самого начала войны я знала, что это может произойти, но все надеялась, что к тому моменту, как ему будет 18, война закончится, и в этом не будет нужды. Потребность не только не исчезла, потребность в людях только увеличилась", - написала она в своем Instagram.

И призналась, что чувствует в связи с мобилизацией сына:

"Миха считал, что "Украина начинается с меня" еще задолго до того, как узнал, что эта фраза принадлежит Вячеславу Чорноволу. Я очень волнуюсь и горжусь одновременно. Иметь сына в ВСУ оказалось в несколько раз сложнее, чем мужа. Поэтому моя поддержка всем украинским мамам".

Напомним, муж Марички Падалко, политик Егор Соболев сообщил, как узнал о решении сына мобилизоваться:

"Он начал ездить помогать нашей прифронтовой мастерской и... исчез. Еще оставил свою работу в Mil-tech компании, где его сфокусировали на R&D и все время хвалили. Я пять месяцев пытался узнать, что происходит в его жизни, получая односложные ответы, что все хорошо. Месяц назад Миха признался, что с мая летает с одним добровольческим подразделением и совершил уже сотню миссий на разведчиках самолетного типа на Запорожском, Сумском и Донецком направлениях. И что в октябре он заключит официальный контракт".

