Маникюр помогает проявить себя.

Ностальгия по 90-м снова в тренде, на этот раз она добралась до ногтей. Все больше людей стремятся к самовыражению без фильтров и правил, а маникюр становится самым удобным способом передать это настроение.

90-е были об идентичности - кто-то выбирал гламур и глянец, а кто-то - панк и гранж, объясняет профессиональный мастер маникюра и основательница бренда Rave Nailz Браэлинн Франк. По ее словам, сегодня можно увидеть возвращение той самой энергии, когда люди хотят, чтобы их ногти говорили за них. Real Simple публикует 10 оригинальных дизайнов, которые могут вас поразить:

1. Френч с характером

Классический френч снова в игре, но уже не белый. Теперь это яркие кончики, металлические линии, асимметрия или даже объемные формы. Такой вариант сохраняет элегантность, но добавляет индивидуальности.

Видео дня

2. Гранж-вибрации

Темные, матовые и слегка "несовершенные" покрытия напоминают о мятежной стороне 90-х. Выбирайте черный, темно-серый, винный - главное, чтобы маникюр выглядел дерзко, но со стилем.

3. Слайм

Яркий, кислотный, немного сумасшедший - этот оттенок был иконой 90-х. Сегодня он снова в тренде для тех, кто не боится выделяться.

4. Золотое сияние

Тонкие золотые линии, фольга или хром - сейчас на пике все, что блестит. Сочетание прозрачной базы и золота создает эффект роскоши с ностальгическим подтекстом.

5. Ромашки

Бело-желтые цветочки снова расцветают на ногтях. Символ нежности 90-х и сегодня добавляет образу свежести и легкости.

6. Настоящий красный

Красный лак остается вне времени. Но теперь он "звучит" смелее, ярче и становится знаком уверенности.

7. Футуризм и хром

Холодный блеск, голографические переливы и эффект "зеркальных" ногтей являются отголосками той самой эпохи, когда все жили ожиданием нового тысячелетия.

8. Кракелюр

"Потрескавшийся" эффект в свое время произвел фурор. Покрытие с "паутинками" возвращается лишь для смелых и ностальгических.

9. Фантазийный маникюр

90-е обожали фантазию, и мы снова к ней возвращаемся. Можете выбрать бабочек, иризацию или акварельные переливы - все, что напомнит о сказке или сновидениях.

10. Глиттер и объемный блеск

Блестки - главный символ эпохи. Сегодня chunky-глиттер немного утонченнее, но все еще имеет ту же смелую энергию.

Напомним, ранее УНИАН публиковал советы мастеров маникюра, которые позволят вам избежать многих ошибок в уходе за руками.

Вас также могут заинтересовать новости: