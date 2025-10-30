Трек войдет в новый альбом артистки.

Звезда испанской музыки Rosalia анонсировала премьеру нового альбома LUX, в котором будет песня на украинском языке. К созданию трека, вероятно, присоединилась известная украинская певица.

В интервью для Popcast Rosalia рассказала о новом проекте - альбоме LUX, в который войдет 13 песен на неродных для певицы языках. Среди них будут треки на украинском, немецком, английском, сицилийском, латинском, арабском и других языках.

"Было много попыток понять, как работают другие языки. Много интуитивного: "Окей, я попробую просто написать и посмотреть, как это будет звучать на другом языке. Хорошо, давайте проверим это с переводчиком. Если я рифмую это с вот этим, будет ли оно иметь смысл? Нет? Тогда давайте перефразируем". Постоянное движение туда-сюда. Целый год был посвящен только текстам песен и работе с преподавателями, которые учили меня правильному произношению", - отметила артистка.

По словам испанской звезды, она потратила много времени, чтобы реализовать задуманное. Однако, пока она полностью довольна и уже с нетерпением ждет премьеру своего альбома LUX, которая состоится 7 ноября.

"Я потеряла счет. Мне пришлось перезаписывать (много раз - УНИАН), а потом складывать все воедино. Это как пазл, как лабиринт. Так что это было очень сложно, но также очень приятно закончить это и сказать: "Ладно, теперь я спокойна", - прокомментировала Rosalia.

К слову, к этому проекту вероятно присоединилась украинская певица Алина Паш. Она заинтриговала заявлением в своем блоге в Instagram:

"Друзья, нас ждет нечто очень особенное в новом альбоме Rosalia. На украинском. Это был один сумасшедший день в Лос-Анджелесе, который я запомню навсегда".

Стоит отметить, что долгое время артистка проживала в США, вполне вероятно, что именно в тот период и произошла коллаборация с Rosalia. Недавно Алина Паш вернулась в Украину и рассказала, почему так долго затягивала с приездом домой.

