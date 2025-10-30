Артистка дважды участвовала в отборе на конкурс.

Известная украинская певица и бандуристка Марина Круть рассказала, готова ли принять участие в Национальном отборе на "Евровидение". Артистка уже пробовала свои силы на конкурсе дважды.

Марина Круть является одной из самых желанных кандидаток от украинских еврофанов на роль представительницы Украины на песенном конкурсе "Евровидение". Певица уже участвовала в Нацотборах, однако останавливалась буквально в шаге от победы. В подкасте "Звучит!" Марина поделилась, имеет ли планы побороться в отборе еще раз:

"Это мы оставим немножечко в секрете. Не хочу давать прямого ответа, но скажу так, что, мне кажется, что я уже слишком травмирована и очень уязвима из-за любых конкурсов. Мне в жизни этого хватило. Я пережила много таких тяжелых, трансформационных событий за последние годы. И признаюсь честно, я не уверена, что готова, что у меня есть ресурс на еще один Нацотбор. А во-вторых, я не вижу смысла в этом сейчас для себя. Типа мне хватает всего".

Артистка рассказала, что после участия в Нацотборе-2023, где заняла второе место, она отправилась в Испанию. Круть приняла участие в престижном мероприятии, где познакомилась с иностранными менеджерами. После этого певица начала активно развивать свою карьеру за рубежом.

"После последнего Нацотбора, в котором я участвовала, я поехала в Испанию. Мне позвонил один испанец украинского происхождения и пригласил меня в проект. Оказалось, что на том мероприятии было очень много букеров с фестивалей, иностранных менеджеров, тур-менеджеров, промоутеров. И я для них заиграла. Я просто попала в самое сердце, не зная, куда я еду. Я тогда вообще не думала, что буду кому-то интересна, но оказалась интересна. И с тех пор я начала работать с американским менеджментом, точнее букинг-агентами. Собственно поэтому я начала работать за рубежом", - объяснила певица.

По словам Марины, она достигла своей цели - работать за рубежом - поэтому сейчас не видит необходимости участия в конкурсе.

"Думаю, ну хорошо, зачем я шла вообще сначала на "Евровидение", на сам Нацотбор? Потому что я хотела представлять себя за рубежом. Ну вот и все. Собственно, у меня получилось. Получается, что "Евровидение" теперь мне не надо", - отметила она.

