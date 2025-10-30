Стала известна дата премьеры всех серий.

Стриминговый сервис Netflix обнародовал трейлер долгожданного пятого сезона сериала "Очень странные дела", который станет финальным. Сезон будет разделен на три части.

Как пишет Tudum, легендарная команда Хокинса наконец-то в полном сборе. Героев ждет финальная битва с Векной, который пробрался в реальный мир и пытается полностью его захватить. Ставки не просто повысились - они перевернулись с ног на голову в финале сериала.

В трейлере можно заметить любимых героев - Уилла, Майка, Дастина, Лукаса и конечно Од. Вместе со своими друзьями они будут противостоять Векни, который снова нагоняет на них ужасные кошмары, полностью истощая героев.

"Он планирует уничтожить наш мир. И он не остановится, пока не исчерпаем последнюю каплю наших страданий", - говорит Нэнси в анонсе, пока на фоне играет хит Queen Who Wants To Live Forever.

Очень странные дела 5 - официальный трейлер

По словам создателей "Очень странных дел", этот сезон будет отличаться тем, что как минимум будет иметь другое начало. Предыдущие части начинались более спокойно, однако, финал сразу будет демонстрировать противостояние главных героев. Также братья Дафферы обещают новый уровень спецэффектов.

"Я думаю, что уникальность этого сезона заключается в том, что он начинается немного хаотично, потому что наши герои в конце концов проиграли в конце 4 сезона. Обычно мы рассказываем об их обычной жизни и о том, как они ходят в школу, а затем вводим сверхъестественный элемент. Но в этом случае этот сезон стремительно развивается с самого начала", - рассказал соавтор сериала Росс Даффер.

Первый том пятого сезона "Очень странных дел" выйдет уже 27 ноября, второй - 26 декабря, а финальная развязка состоится 1 января. Всего будет восемь новых серий.

