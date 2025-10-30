Владельцем контента является российская студия "Анимаккорд", которая платит налоги в РФ.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций поддерживает введение санкций против российского мультфильма "Маша и Медведь". Об этом говорится в ответе министерства на обращение главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина.

"Получил ответ от Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины на мое обращение относительно "Маши и Медведя". Во-первых, в министерстве также выступают за санкции для этого российского продукта", - отметил он.

Во-вторых, как сообщил Юрчишин, по результатам анализа, коллеги из МКСК подтверждают, что владельцем контента является российская студия "Анимаккорд", которая платит налоги в РФ и, несмотря на кипрские оффшоры, сохраняет устойчивую связь с Россией через систему собственности, руководства и прав интеллектуальной собственности. Поэтому, эта компания вполне может быть спонсором терроризма.

"А деньги они получают из Украины. Очень важный акцент: YouTube сначала большой войны заблокировал монетизацию для российских авторов. Однако эти ограничения не работают, если просмотры идут из Украины. "Анимаккорд" имеет украиноязычную версию "Маши и Медведя", которую смотрят украинские дети, а деньги за просмотр идут в Россию. То есть, спонсируют терроризм через налоги", - объяснил депутат.

По его словам, в ответе на обращение в МКСК отметили, что на этот мультик целесообразно наложить санкции.

"Ранее Нацполиция также подтвердила связь "Маши и Медведя" с РФ", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в мае в РФ презентовали пропагандистский мультфильм "Песочница", созданный пропагандистом Владимиром Соловьевым. В шоу в виде младенцев изображены Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Эммануэль Макрона и Реджеп Тайип Эрдоган.

Мультфильм позиционируют как "патриотический проект для дошкольников", который должен "развивать аналитическое мышление" и "учить детей обсуждать геополитику". В трейлере герои в образе детей общались через видеосвязь, подшучивали друг над другом и играли символическими игрушками.

Также сообщалось, что российские пропагандисты за время войны значительно увеличили свои доходы. К примеру, супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов недавно смогли приобрести себе особняк стоимостью 1,89 млн долларов в Подмосковье. По словам журналистов, ежемесячная зарплата пропагандистки Ольги Скабеевой составляет около 1,85 млн рублей.

