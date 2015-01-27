Данные с "черных ящиков" не войдут в отчет о крушении самолета AirAsia

В предварительный отчет о причинах крушения самолета AirAsia Indonesia не войдут данные, полученные с бортовых самописцев, заявил во вторник эксперт Национального комитета по безопасности на транспорте (НКБТ), передает РИА Новости.

По данным агентства Рейтер, документ должен быть представлен в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) на этой неделе. Как заявил в интервью агентству один из экспертов НКБТ, в отчет войдет "информация о самолете, количестве пассажиров на борту и другая подобная информация".

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Как сообщалось ранее, власти Индонезии решили не публиковать предварительный отчет о причинах крушения самолета AirAsia. В соответствии с установленной процедурой, предварительный отчет должен быть представлен в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) не позднее, чем через 30 дней со дня катастрофы. Также изначально планировалось, что одновременно с этим — 28 января — будут обнародованы первые результаты расследования. Что именно заставило властей сохранить эту информацию в закрытом доступе, неизвестно.

Лайнер вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур рано утром 28 декабря и менее чем через час полета пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия. На борту были 162 человека (в подавляющем большинстве — граждане Индонезии), все они погибли. Власти Индонезии сообщали об обнаружении в море у берегов Борнео обломков самолета и тел погибших.