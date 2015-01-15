Крушение самолета AirAsia: эксперты начали анализ черных ящиков – Le Figaro

Об этом пишет Саба Кемель Каддури в статье «Крушение самолета AirAsia: эксперты начали анализ черных ящиков», опубликованной во французской газете Le Figaro.

В ближайшее время должна вырисоваться картина крушения самолета Air Asia, произошедшего в Яванском море 28 декабря. В среду, после того как накануне были найдены черные ящики, ВМС Сингапура удалось обнаружить фюзеляж самолета. «Водолазы нашли очень важные элементы», – сказал чиновник из Министерства транспорта Индонезии. В первую очередь это имеет огромное значение для семей 162 жертв крушения аэробуса 320-200, поскольку большая часть тел находится именно в фюзеляже, во-вторых, это важно для следователей, которые смогут прослушать записи, содержащиеся в черных ящиках.

На данный момент было обнаружено только 48 тел. Что касается обстоятельств трагедии, следователи пока не могут точно сказать, что произошло. Через две недели после этой катастрофы ни одна из версий не помогла объяснить исчезновение самолета и его крушение посреди моря. Эксперты авиастроительной компании Airbus находятся в Джакарте, чтобы помочь группам следователей проанализировать данные черных ящиков.

Конец домыслам

Министерство транспорта Индонезии подозревает AirAsia, дочернее предприятие Indonеsia AirAsia, в том, что оно предоставило воздушный коридор, несмотря на запрет со стороны центра управления воздушным движением. По данным властей, пилот попросил разрешения набрать высоту, чтобы избежать угрожающих туч, но ему отказали в этом. Через несколько минут после того как командно-диспетчерский пункт не дал разрешения пилоту, связь с самолетом исчезла.

С помощью черных ящиков, в которых содержатся записи разговоров в кабине пилота, следователи смогут подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Анализ данных речевого регистратора переговоров в кабине экипажа имеет очень важное значение для понимания обстоятельств трагедии. Второй самописец, регистрирующий параметры полета (скорость, высота, маневры...) поможет установить причины катастрофы. Эксперты скептически отнеслись к докладу метеорологического агентства Индонезии, в котором говорилось об обледенении самолета. Агентство назвало это фактором, спровоцировавшим крушение самолета.

Первые выводы представят через неделю

В среду следователи принялись за работу. Они планируют через неделю рассказать о первых прослушанных записях с черных ящиков. На данный момент результаты осмотра частей авиалайнера указывают на то, что самолет распался при ударе о поверхность моря. По словам представителя поисково-спасательной службы, «кабина пилота находилась под избыточным давлением, и до того как его смогли отрегулировать, самолет упал». Многие местные жители сказали, что слышали звук «взрыва» в этом районе. Предварительно, на время проведения расследования, к авиакомпании применили санкции, запретив ей использовать воздушный коридор Сурабая-Сингапур.

Среди 162 человек, находившихся на борту самолета, были 155 индонезийцев, помощник пилота француз Реми Плезель, один британец, три гражданина Южной Кореи, один малазиец и один гражданин Сингапура. Никто не выжил.