В Москве прошли одиночные пикеты против ввода российских войск в Украину



Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 10 человек на расстоянии не менее 50 м друг от друга стояли с антивоенными плакатами. В частности, на плакатах было написано: «Путин - позор России!», «Отстань, страна огромная, от Украины!», «Встаньте с колен под ударами полицейских дубинок, чтобы не стать пушечным фаршем в братоубийственной мясорубке!».

Как отметил один из участников акции Иван Дудко, он вышел на пикет с целью выразить протест против ввода российских войск в Украину, в том числе солдат-срочников. Активист подчеркнул, что к сожалению, в российских СМИ не сообщают, что отправка военных и так называемых добровольцев в Украину является противозаконной.

«Я хочу предупредить всех граждан России, которым предлагают ехать в Украину, помнить, что это действие незаконно, что нет разрешения Совета федерации, и все должны помнить, что на Донбассе их могут убить», - сказал Дудко.

При этом он отметил, что является гражданином России, однако сам родом из Донецка и прекрасно знает, что нет никакой «Новороссии» и утверждение об ущемлении русскоязычного населения является откровенной ложью.

Акция прошла спокойно, однако под присмотром множества полицейских, которые проверяли у активистов документы на предмет наличия российского гражданства.

Полиция предупреждала, что, согласно российскому законодательству, участвовать в акциях протестов могут исключительно граждане России.