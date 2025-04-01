Война в Украине показала, что господство танков на поле боя подходит к концу. Или нет?

Армия США должна переосмыслить тактику использования танков в современной войне, которая переживает радикальные изменения из-за появления ударных дронов на вооружении пехоты. Об этом на страницах издания 19FortyFive пишет бывший унтер-офицер отряда спецназначения армии США Стив Балестриери.

По состоянию на сегодня армия США имеет около 4650 танков, из которых половина стоит в резерве. В отличие от большинства стран мира, сейчас армия США оперирует только одним типом танка, хотя и в нескольких модификациях - M1 Abrams.

Балестриери признает, что на фоне войны в Украине, где обе стороны потеряли много танков от огня переносных противотанковых комплексов и дронов-камикадзе, звучат громкие заявления о конце эры танков. При этом американские M-1 Abrams и немецкие Leopard, которые есть на вооружении ВСУ, не стали исключением.

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Однако автор публикации считает, что списывать танки еще рано. Зато он отмечает, что астрономические потери россиян в бронетехнике объясняются не только ловкостью украинских пехотинцев, но и грубыми ошибками россиян. В этом контексте он вспоминает привычку оккупантов водить танки большими колоннами, делая их удобной мишенью для украинцев.

"США и НАТО используют бронированную технику в общевойсковом бою при поддержке пехоты, артиллерии и авиации; их огневая мощь и мобильность остаются сокрушительными. Общевойсковая война является сложным делом, и для его освоения требуется много тренировок", - пишет Балестриери.

Вместе с тем военный эксперт признает, что на современном поле боя танкам желательно быть немного меньше, легче, быстрее и проще для применения. И хотя противотанковое оружие сегодня стало крайне эффективным, следующее поколение бронетехники уже будет иметь средства защиты и контрмеры, чтобы защититься от противотанковых ракет и дронов.

Новые танки будущего будут иметь больше "мангалов" для противодействия беспилотникам, они будут иметь лазеры и другое оружие, чтобы сбивать дроны и ракеты на подлете. Они будут иметь штатные системы РЭБ для глушения БПЛА, считает Балестриери.

"Итак, сколько танков нужно армии? Им нужна новая броня. Но как насчет 4650 [уже имеющихся] основных боевых танков? Они все еще будут использоваться... пока что. Так что на данный момент в армии [США] слишком много и слишком мало танков", - резюмирует он.

Потери танков в российско-украинской войне

Как писал УНИАН, после трех лет полномасштабной войны в Украине интенсивность боев на фронте не утихает, но у россиян начала заканчиваться бронетехника. В частности агрессор все меньше использует танков Т-72, которые были основой его танкового парка.

Однако и для Украины потери бронетехники тоже оказались ощутимыми и болезненными. Особенно на Курском направлении, где потери боевой техники обеих сторон оказались почти равными.

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