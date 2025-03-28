В целом разница не очень большая, но для Украины потери более чувствительны из-за разницы в наличных ресурсах.

В ходе всей Курской кампании, с 6 августа по 24 марта, общие потери Украины в военной технике оказались выше, чем у России, что резко выбивается из общей тенденции по фронту. Подсчеты публикует аналитик открытых данных, действующий на платформе Х под псевдонимом Naalsio.

Так, основываясь исключительно на данных объективного контроля (фото и видеофиксации) он подсчитал, что общие потери Сил обороны в Курской операции составили 790 единиц различной техники. В это число входят 73 танка, 268 боевых бронированных машин, 323 бронетранспортера и другой пехотной техники, 34 САУ, 8 систем ПВО.

В свою очередь российская армия за все время боев на Курщине потеряла 740 единиц техники. В их числе 80 танков, 427 боевых бронемашин, 69 бронетранспортеров, 10 САУ, 6 систем ПВО и 2 вертолета.

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Потери сторон в Курской области: что нужно знать

Как писал УНИАН, за время украинской операции в Курской области потери российской армии на этом направлении составили более 55 тысяч человек, включая более 22 тысяч безвозвратных потерь. При этом более 940 российских военнослужащих попали в украинский плен. Такие данные приводит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также мы рассказывали, что "размен" техники на Курском плацдарме оказался не выгодным для ВСУ. В целом обе стороны потеряли примерно одинаковое количество техники, в том числе танков. Однако для Украины эти потери более чувствительны, учитывая изначальное превосходство России во всех видах вооружений и живой силы.

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