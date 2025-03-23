Россия имеет значительно больше мощностей для восстановления поврежденных танков, а также расконсервирует старые запасы.

Россия потеряла значительно больше танков, чем Украина, с тех пор как Москва начала вторжение у своего соседа более трех лет назад, пишет Business Insider со ссылкой на данные аналитиков из открытых источников проекта Oryx.

Россия потеряла около 3800 танков - уничтоженных, поврежденных, брошенных или захваченных. Потери Украины, по оценкам аналитиков, составляют около 1100 единиц.

Эти цифры учитывают только подтвержденные случаи, зафиксированные на фото или видео, поэтому реальные потери могут быть еще выше.

Видео дня

Россия постепенно улучшает свое положение под Курском. За время восьмимесячной битвы, начавшейся после того, как украинские силы вторглись в этот регион в августе, Украина теряла танки быстрее, чем в боях на собственной территории.

Согласно подсчетам, под Курском Россия потеряла 66 танков, тогда как Украина - 55. Такое соотношение является невыгодным для украинских военных.

Однако украинская армия активно обновляет свой танковый парк, получая Leopard 1, Leopard 2 и M-1 западного производства. Зато российские войска вынуждены полагаться на устаревшие модели. В то же время Россия имеет большие возможности по ремонту и замене танков по сравнению с Украиной.

Хотя Москва снимает с хранения старую технику, ее запасы остаются значительными, а производство новых машин продолжается темпами, позволяющими поддерживать боеспособность, даже если потери не компенсируются полностью.

Практически равное соотношение потерь в боях за Курск свидетельствует о сложности удержания Украиной необходимого преимущества в войне на истощение.

Для того чтобы ослабить российские силы быстрее, чем истощаются собственные ресурсы, Украина нуждается в значительно лучшем коэффициенте уничтожения вражеской техники. Однако ситуация под Курском показывает, что Россия все еще способна наносить Украине аналогичные потери, что снижает стратегические выгоды Киева.

Затяжной конфликт, в котором Украина не может сохранить преимущество, выгоден именно России, ведь она имеет больше ресурсов и не настолько зависит от внешней помощи.

В то же время существуют опасения относительно дальнейших поставок Украине танков и другой критически важной техники от союзников.

Ранее в этом месяце президент Дональд Трамп заявил, что "приостанавливает всю военную помощь Украине" после напряженной встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Впоследствии он изменил свое решение после того, как Киев согласился на предложенное 30-дневное соглашение о прекращении огня с Россией.

Сергей Рахманин, член парламентского комитета Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в интервью Business Insider отметил, что украинские силы, действующие в России, в частности в Курске, "опираются на значительное количество американской бронетехники".

Однако нынешний конфликт значительно меньше сосредоточен на традиционных танковых сражениях, чем на применении дронов, которые Украина активно использует.

Украина постепенно теряет контроль над Курщиной, который имеет стратегическое значение и может стать важным элементом переговоров о прекращении войны.

По состоянию на эту неделю последним значительным украинским опорным пунктом в этом регионе остается город Суджа. Не позволив Украине достичь решающего прорыва под Курском, Путин может представить эту битву как стратегический успех.

Российские потери в бронетехнике

Как писал УНИАН, к лету 2024 года на российских базах хранения практически полностью иссякли запасы бронированных тягачей МТ-ЛБ, которые россияне часто использовали на передовой в качестве БТР. Уже в начале 2025 года эти машины стали редкостью и на фронте.

Сейчас примерно такая же тенденция наблюдается и с танками. В последние месяцы их потери планомерно снижаются, хотя интенсивность боев только растет. Аналитики считают это верным признаком того, что просто самих танков в российской армии стало меньше.

В российской армии, вероятно, заканчиваются танки Т-72, которые до того составляли основу танкового парка ВС РФ, свидетельствует статистика боевых потерь, которую приводит OSINT-исследователь Ричард Верекер.

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