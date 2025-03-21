Танк Т-72 был основной российской армии все последние десятилетия, вплоть до прошлого года.

В российской армии, вероятно, заканчиваются танки Т-72, которые до того составляли основу танкового парка ВС РФ. Об этом свидетельствует статистика боевых потерь, которую приводит OSINT-исследователь Ричард Верекер.

"Российские потери танков демонстрируют необычную картину", – пишет он в своем блоге на платформе Х.

Верекер обратил внимание, что за последние месяцы потери Т-72 начали стремительно снижаться и к марту упали практически до нуля. В настоящее время две трети российских потерь в танках приходятся на Т-80, который перестали серийно выпускать в 1996 году. Еще четверть потерь приходится на на Т-62, которые производили до 1975 года. И лишь на третьем месте по количеству потерь идет самый новый из используемых в боях танк Т-90.

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Отмечая прогрессирующую тенденцию на сокращения общего количества потерянных танков у россиян, Верекер задается вопросом: куда пропали Т-72?

Анализируя потери разных модификаций Т-72 – от самых старых до самых последних модернизаций – аналитик констатирует, что в последние месяцы соотношение потерь между ними не меняется. По его мнению, это значит что "новые" Т-72 (иначе говоря, снятые с хранения и прошедшие модернизацию машины) больше не поступают на фронт в значимых количествах.

Отвечая на комментарии подписчиков, аналитик выразил сомнение, что россияне по неким причинам могли отвести с фронта подразделения, оснащенные танками Т-72.

Российские потери в бронетехнике

Как писал УНИАН, к лету 2024 года на российских базах хранения практически полностью исчерпались запасы бронированных тягачей МТ-ЛБ, которые россияне часто использовали на передовой в роли БТР. Уже к началу 2025 года эти машины стали редкостью и на фронте.

В настоящее время примерно та же тенденция наблюдается и с танками. В последние месяцы их потери планомерно снижаются, хотя интенсивность боев лишь растет. Аналитики считают это верным признаком того, что просто самих танков в российской армии стало меньше.

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