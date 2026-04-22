Впервые названа цена новейшего ЗРК SAMP/T NG: сколько будут стоить системы для Украины

Аналитики не исключают, что переговоры о поставках SAMP/T NG для Украины могли вестись за закрытыми дверями.

Дания официально заключила контракт на поставку зенитного ракетного комплекса SAMP/T NG для своих ВВС. Как отмечают аналитики Defence Express, согласование деталей соглашения длилось около полугода после того, как в сентябре именно эта система была выбрана победителем конкурса, обойдя американский Patriot – прежде всего благодаря более быстрым срокам поставки.

В то же время Дания стала первым экспортным заказчиком SAMP/T NG. Это вызвало дискуссии относительно возможного влияния контракта на поставки систем Украине и шансов получить их быстрее.

Сколько стоит один комплекс

В рамках датского соглашения впервые была раскрыта экспортная цена SAMP/T NG. Контракт составляет 1,47 млрд евро за четыре комплекса. Точная конфигурация систем не разглашается. В западной практике обычно используется понятие fire unit, состав которого может отличаться в зависимости от требований заказчика. Например, во Франции в него входят шесть пусковых установок и радар Ground Fire 300, тогда как в Италии – четыре пусковые установки и радар Kronos GM HP.

Видео дня

Несмотря на это, известно, что стоимость включает не только сами комплексы, но и определенное количество ракет, обучение персонала и техническое обслуживание, отмечают аналитики.

В среднем цена одного комплекса составляет около 375 млн евро – что выглядит конкурентно на современном рынке.

Говорят, что SAMP/T NG имеет ряд преимуществ перед другими системами, в частности более быстрые сроки поставки по сравнению с тем же Patriot. Кроме того, относительно небольшое количество операторов системы потенциально означает большую доступность ракет, хотя этот фактор также зависит от темпов их производства.

Если ориентироваться на датский контракт, закупка восьми комплексов для Украины может обойтись примерно в 3 млрд долларов. Вероятно, финансирование может осуществляться за счет кредитной программы ЕС объемом 90 млрд евро. Ранее сообщалось, что первый транш этих средств, который долгое время блокировала Венгрия, планируют направить на закупку дронов.

В то же время не исключается, что переговоры о поставках SAMP/T NG для Украины могли вестись непублично.

ПВО для Украины – последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном самой важной и главной темой обсуждения была альтернатива в контексте систем ПВО.

В частности, Зеленский отметил, что SAMP/T – единственная на сегодняшний день в Европе альтернатива. В 2026 году Украина получит систему, которую будет тестировать против баллистики. И, если это сработает, это станет долгосрочной хорошей помощью.

