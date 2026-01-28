В ближайшее время Германия передаст Украине новые системы IRIS-T, - посол

Германия является крупнейшим партнером Украины в сфере предоставления ПВО.

Германия в ближайшее время передаст Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сказал новый посол Германии в Украине Гайко Томс в интервью "Суспильному".

"Мы уже передали на самом деле девять систем IRIS-T, насколько мне известно, и в ближайшее время ожидается поставка еще новых систем IRIS-T", – сказал посол.

По его словам, Германия в настоящее время является крупнейшим партнером Украины в сфере предоставления ПВО, хотя и понимает, что этой помощи все еще недостаточно.

Томс также напомнил, что в конце 2025 года Германия передала Украине два дополнительных комплекса Patriot.

"Я знаю, что этого все еще недостаточно. Как я уже говорил, я также живу здесь и понимаю, какова ситуация, я знаю реалии. Но мы делаем все, что можем, и прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать Украину – как через непосредственную помощь энергетическому сектору, так и через предоставление средств противовоздушной обороны", – сказал посол.

Немецкие комплексы ПВО в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина заказала 18 современных систем противовоздушной обороны IRIS-T у немецкой компании Diehl Defence, чтобы усилить защиту своих фронтовых линий.

Генеральный директор компании Хельмут Раух рассказал, что такой заказ имеет целью улучшить защиту критической инфраструктуры и районов, расположенных вблизи фронта.

IRIS-T являются одними из самых современных стационарных средств противовоздушной обороны в Европе. По информации Diehl Defence, Украина использует их для перехвата российских крылатых ракет и дронов, среди которых и иранские "Шахеды".

