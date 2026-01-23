Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T

Известно, что Киев уже имеет девять таких пусковых установок.

Украина заказала 18 современных систем противовоздушной обороны IRIS-T у немецкой компании Diehl Defence, чтобы усилить защиту своих фронтовых линий. Об этом сообщил генеральный директор компании Хельмут Раух, передает Le Monde.

По его словам, Киев уже имеет девять таких пусковых установок. Раух добавил, что такой заказ имеет целью улучшить защиту критической инфраструктуры и районов, расположенных вблизи фронта.

Что известно о системах IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (короткой дальности)

Эти установки являются одними из самых современных стационарных средств противовоздушной обороны в Европе. По информации Diehl Defence, Украина использует их для перехвата российских крылатых ракет и дронов, среди которых и иранские "Шахеды".

Кроме того, немецкие чиновники не раз называли IRIS-T одной из самых эффективных западных систем, которой располагает Украина. Ракеты этой системы известны своей высокой маневренностью и способностью поражать цели как при приближении, так и при преследовании.

Компания Diehl Defence также хочет увеличить производство систем IRIS-T на фоне растущего спроса.

"В среднесрочной перспективе производство может достичь 16 пусковых установок в течение примерно двух лет, а к 2026 году планируется выпустить до десяти единиц. Компания также разрабатывает новую ракету IRIS-T SLX с дальностью действия 80 километров, серийное производство которой ожидается с 2029 года", - рассказали в Le Monde.

Ранее министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик заявил, что его страна передала Киеву "значительное количество" ракет ПВО. По его словам, противовоздушная оборона является приоритетом для военной поддержки Норвегии Украине.

"Благодаря сотрудничеству с Соединенными Штатами и другими странами Норвегия быстро поставила ракеты противовоздушной обороны в Украину на критическом этапе, чтобы система NASAMS могла и в дальнейшем защищать украинских граждан от смертельных авиаударов", - отметил Сандвик.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о военной помощи Украине. Он отметил, что Киев нуждается в военной поддержке от стран Запада, в том числе в перехватчиках для сил ПВО.

"Соединенные Штаты готовы поставлять Украине столько военного оборудования, сколько нужно, особенно эти перехватчики, за которые платят европейцы и канадцы. Мы должны поддерживать этот поток, обеспечивая, чтобы он продолжался, и чтобы мы не теряли из виду эту главную тему, которая касается борьбы с россиянами. Украинцы это делают. Им нужна наша поддержка", - подчеркнул Рютте.

