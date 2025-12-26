Комплекс ПВО IRIS-T: в Минобороны назвали их количество в Украине и преимущества

Он предназначен для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Германия передала Украине уже девятый ракетный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что этот современный ракетный комплекс противовоздушной обороны производит немецкая компания Diehl Defense. Сказано, что комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

"Высокотехнологичные ракеты IRIS-T могут быстро маневрировать, поражать цели как на встречных курсах, так и во время преследования и имеют высокочувствительные инфракрасные головки самонаведения. Они способны поражать современные самолеты, преодолевать их комплексы защиты, отличать настоящие цели от ложных", - отмечают в Минобороны.

Видео дня

При этом отмечают, что сейчас используются два типа комплексов IRIS-T:

SLS - малый радиус действия, дальность до 12 км, высота до 8 км;

SLМ - средний радиус действия, дальность до 40 км, высота до 20 км.

По информации Минобороны Украины, комплекс IRIS-T можно интегрировать в единую систему противовоздушной обороны Украины, где он работает во взаимодействии с другими средствами ПВО и ПРО.

Производство систем IRIS-T

Как сообщал УНИАН, по данным Defense Express, немецкая компания Diehl Defense инвестирует около миллиарда евро в расширение производства систем ПВО и ракет к ним.

Среди них выделяются зенитные ракетные комплексы средней дальности IRIS-T SLM, которые были заказаны как для Украины, так и для других европейских стран. Производство ЗРК IRIS-T SLM было увеличено благодаря завершению строительства нового центра интеграции и тестирования. Последними заказчиками этих систем ПВО стали Дания, Швейцария и Словения.

Diehl Defense планирует построить и закупить новые промышленные объекты для увеличения производства комплексов ПВО и ракет к ним. Часть из них уже завершена и задействована в работе.

Вас также могут заинтересовать новости: