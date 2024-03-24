Ракеты прибудут на фоне усиленной активности вражеской авиации на фронте во время прикрытия наземных попыток прорыва.

12 марта США объявили о пакете помощи Украине на 300 миллионов долларов. Этот пакет помощи состоит прежде всего из боеприпасов, которые крайне нужны Украине, в частности зенитных ракет Stinger класса "земля-воздух".

Как пишет Forbes, сроки доставки этой помощи являются критически важными, поскольку Россия начала активно продвигаться при поддержке авиации. Украинцы должны иметь возможность сбивать российские самолеты, в частности ракетами Stinger.

FIM-92 Stinger, разработанный компанией General Dynamics, является неотъемлемой частью военного арсенала США с 1981 года. Эта система является основным продуктом для военных во всем мире. В этих ракетах используют инфракрасную систему наведения, которая отслеживает тепло двигателя самолета, что позволяет им с высокой точностью наводить цели. Хотя современные самолеты могут применить контрмеры, чтобы нарушить работу систем наведения ракеты, эти меры лишь частично эффективны из-за сложности маскировки большой тепловой сигнатуры от двигателя.

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Еще одним преимуществом ракеты Stinger является мобильность. Ракета помещается в пусковой трубе длиной 1,5 м, а полная сборка весит примерно 15 кг. Один солдат может носить его по полю боя и запускать в самолет противника.

У Украины сокращаются запасы ракет Stinger. До войны США, Нидерланды, Италия, Латвия, Литва и Германия отправили в Украину более 2000 ракет Stinger. Украина получила дополнительные ракеты Stinger в ряде следующих пакетов помощи. Их широко использовали на поле боя.

Почему Stinger важен на фронте сейчас?

Хотя Украина имеет другие, более совершенные системы противовоздушной обороны, ракеты Stinger играют еще одну ключевую роль - они переносные и требуют минимальной подготовки. Таким образом, их можно рассеять по полю боя. Кроме того, солдата, который несет ракету Stinger, гораздо труднее обнаружить и нацелиться на него.

Запасы ракет Stinger еще больше уменьшаются из-за увеличения российских авиационных операций в течение последних месяцев. Хотя проект Oryxspioenkop сообщил, что с начала года было уничтожено только шесть российских самолетов и один вертолет, украинцы заявили о гораздо больших цифрах, в частности то, что они сбили одиннадцать российских самолетов за 11 дней в феврале. Впрочем, россияне имеют еще большое количество самолетов.

Усиление роли российской авиации, вероятно, связано с сетью полос заграждения, включая минные поля, которые украинцы развернули, чтобы помешать российским сухопутным войскам. Минные поля усиленно патрулируют украинские беспилотники, которые ищут оккупантов во время попыток прорыва и передают координаты артиллерии.

Чтобы пройти минные поля, оккупанты должны обезвредить или украинские беспилотники, или артиллерию. Россияне, похоже, решили нацелиться именно не украинскую артиллерию с помощью своих самолетов. Когда российские подразделения приближаются к украинской полосе заграждений, их сопровождает авиация, которая ищет и наносит удары по артиллерии. Украина планировала подобную стратегию во время неудачного контрнаступления в 2023 году. Тогда украинцам не хватало необходимой авиации.

"Поставка ракет "Стингер" является критическим для украинцев в этот момент. Когда российские самолеты оказывают непосредственную воздушную поддержку своим наземным силам, они особенно уязвимы к этим ракетам. Хотя более совершенные российские самолеты могут иметь контрмеры, которые уменьшат эффективность ракеты Stinger, они все равно должны маневрировать, чтобы уклониться от ракеты земля-воздух. Во время выполнения маневров уклонения они не смогут нацелить украинские артиллерийские системы, что временно выводит их из боя", - пишет издание.

Отмечается, что в этой войне на истощение успех зависит от способности прорвать полосы защитных препятствий противника. Чтобы россияне успешно прорвали украинские полосы препятствий, им нужна непосредственная поддержка с воздуха. Пополнив запасы ракет Stinger, Украина потенциально может восстановить контроль над своим небом, что, в свою очередь, может остановить наступление России.

Помощь Украине: последние новости

В новом пакете помощи от США, по словам Салливана, будут снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS. В то же время в Пентагоне сообщили, что туда войдут ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО, а также снаряды калибра 155 мм.

Кроме того, 12 марта о масштабном пакете помощи Украине объявила Дания. Его стоимость составляет около 2,3 миллиарда крон (более 336 миллионов долларов). Минобороны Дании сообщило, что Украине передадут самоходные артиллерийские установки CAESAR, самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним.

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