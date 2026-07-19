США готовят B-52 к возможной Третьей мировой: как модернизируют 70-летний бомбардировщик

Обновленную версию самолета уже официально переименовали в B-52J.

В Пентагоне начали масштабную модернизацию бомбардировщика B-52 Stratofortress, разработанного еще в 1950-х годах, пишет WION.

Известно, что B-52 изначально создавался как носитель ядерного оружия на случай возможной Третьей мировой войны. Несмотря на уже устаревший корпус, американские военные решили не списать самолет, а радикально его модернизировать, чтобы он оставался в строю вплоть до 2060-х годов.

По имеющимся данным, обновление настолько глубокое, что военные официально изменили обозначение на B-52J. В рамках программы с бомбардировщика убирают устаревшее оборудование времен холодной войны и заменяют его современными боевыми системами XXI века.

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Основная часть модернизации – это замена двигателей. На каждый самолет устанавливают восемь новых турбовентиляторных двигателей Rolls-Royce F130, которые придут на смену силовым установкам образца 1960-х годов.

По информации издания, новые двигатели коммерческого класса повысят топливную эффективность тяжелого бомбардировщика примерно на 30%. Это существенно увеличит дальность полета B-52 без дозаправки и снизит зависимость от уязвимых самолетов-заправщиков в воздухе.

По мнению обозревателей, не менее важными являются изменения в кабине пилотов. B-52J полностью откажется от аналоговых приборов в пользу цифровой "стеклянной" кабины и современных тактических каналов передачи данных. Также самолёт получит мощный радар с активной фазированной решёткой AN/APQ-188, который предоставит устаревшему корпусу возможности наведения и ситуационной осведомлённости на уровне современных истребителей.

Полная модернизация всего действующего парка из 76 самолетов – чрезвычайно сложная и дорогостоящая инженерная задача. По оценкам Пентагона, дюжина программ модернизации, необходимых для создания варианта B-52J, обойдется примерно в 48,6 миллиарда долларов.

В перспективе, когда американские военные выведут из эксплуатации более новые бомбардировщики B-1B и B-2, глубоко модернизированный B-52J останется в строю. Он будет действовать совместно с перспективным малозаметным бомбардировщиком B-21 Raider, обеспечивая США мощные "два крыла" стратегической авиации на десятилетия вперед.

Один бомбардировщик обслуживают 60 человек

Ранее УНИАН сообщал, что еще один американский стратегический бомбардировщик – B-2 Spirit – имеет самый высокий показатель технического обслуживания среди всех боевых самолетов США: на каждый час полёта приходится от 50 до 80 часов наземных работ. Самолет обслуживают около 60 специалистов различных специальностей – от техников по уникальному радиопоглощающему покрытию до бригад, обеспечивающих климат-контроль в ангарах и заряжающих вооружение, в том числе ядерное.

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