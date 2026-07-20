Сложнее, чем с малышами: опытный турист поделился опытом пушествий с пожилыми родителями

Также он дал несколько советов, как сделать такую поезку максимально комфортной для всех.

Ни для кого не секрет, что путешествия с маленькими детьми – это сложная задача как для родителей и самих малышей, так и окружающих.

Однако бывалый путешественник Эш Юрберг в своем материале для Business Insider из личного опыта утверждает, что заграничные поездки с пожилыми родителями также бывают проблемными.

Одновременно он делится полезными советами, как сделать такие отпуска максимально комфортными для всех.

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Мужчина вспоминает: хотя его родителям на момент путешествия было по 78 лет, ранее он никогда не ездил с ними за границу. Однако узнав, что они планируют провести дополнительно несколько дней в Токио после двухнедельного круиза по Японии, Юрберг решил присоединиться к ним, прилетев из Австралии без предупреждения.

"Токио – один из самых густонаселенных городов мира, и я понимал, что им понадобится помощь, чтобы ориентироваться в нем. В конце концов, это не самый очевидный выбор для путешествия двух 78-летних людей с плохим зрением и головокружением", – рассказал он.

Вот несколько сложных моментов, которых мужчине пришлось постоянно "розруливать", чтобы помочь своим родителям в путешествии.

1. Проблемы с передвижением

Юрберг вспоминает, что транспортная система крупных мегаполисов вроде Токио похожа на лабиринт, с кучей переходов, ступенек и длинных туннелей. Поскольку его мать плохо видит, мужчине приходилось постоянно ее подстраховывать и водить за руку.

Тем временем, в такси его родителям также не всегда было удобно, например, в некоторых машинах не хватало ручек или поручней, за которые они могли б держаться.

2. Длинные очереди за едой

Мужчина предупреждает, что в Токио далеко не всегда можно заранее забронировать столики в лучших заведениях – иногда приходится подолгу стоять в очередях. В итоге он провел часы в очередях, чтобы его родителям не приходилось этого делать.

Еще одной проблемой для пожилых путешественников стали автоматы для самостоятельного заказа еды.

"Я трижды объяснял родителям принцип работы автомата, прежде чем наконец сдаться и заказать за всех. Английская семья позади нас с забавными улыбками наблюдала, как их маленькая дочь за считанные секунды освоила автомат", – вспоминает он.

Одновременно путешественник признался, что он все же рад, что смог подарить родителями яркие гастрономические впечатления, несмотря на все сложности.

3. Недостаточно времени для отдыха

"Я планировал каждый день, учитывая остановки на кофе, и все равно ошибся. Я думал, что 15-минутных перерывов будет достаточно, но этого никогда не хватало. Каждая остановка растягивалась почти на час, и как только в кафе появлялся Wi-Fi, я их полностью терял. Оба тут же хватались за телефоны", – вспоминает путешественник.

Тем не менее, по его словам, им удалось посетить все места из "родительского списка желаний".

4. Ложка дегтя

В конце поездки, когда Юрберг сажал родителей на самолет, те его благодарили на невероятный опыт и признавались, что не смогли бы организовать все это сами.

Сам же он пришел к горькому выводу по итогам путешествия: "Единственное, о чем я жалею, это то, что так долго откладывал поездку сюда с ними. Я все думаю, что если бы мы совершили это путешествие на 20 лет раньше, перерывы были бы короче, а пешие прогулки – дольше. И, возможно, мне не пришлось бы стоять в очередях одному".

Другие полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее опытные родители-путешественники поделились секретами комфортного отдыха с детьми.

Также эксперты дали несколько советов влюбленным, как организовать свой первый совместный отпуск, чтобы он не обернулся разрывом.

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