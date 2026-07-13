'Цирконы', 'Ониксы' и 'Кинжалы': Игнат объяснил проблемы России с баллистикой

По словам военного, Украине крайне необходимы ракеты-перехватчики для систем "Пэтриот".

Российская оккупационная армия наносит по Украине удары баллистическими ракетами, которые она может производить и накапливать, но испытывает проблемы из-за санкций и дальнобойных ударов ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, руководство Украины делает всё, чтобы обеспечить Силы обороны соответствующими ракетами-перехватчиками для систем "Patriot". Он отметил, что украинские зенитчики готовы к любым испытаниям, поскольку за годы полномасштабного вторжения научились работать с упомянутыми комплексами и поддерживать их работоспособность. Основная проблема – наличие достаточного количества соответствующих ракет, подчеркнул Игнат.

Он отметил, что существует несколько типов ракет, которые летят по баллистической траектории. В частности, "Кинжалы" – это аэробаллистическая ракета, "Циркон" – противокорабельная ракета.

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"Есть еще ракеты Х-22, "Ониксы" и другие, которые атакуют по баллистической траектории. Вот все это под общим названием "баллистика" может сбивать Patriot", – пояснил Игнат.

По его данным, все вышеупомянутые ракеты продолжают производиться в РФ. Но нельзя утверждать, что их накапливается очень много. Ведь "враг атакует этими ракетами, и если бы у него их было больше – он применил бы больше". Как предположил военный, противник испытывает проблемы из-за санкционного давления, воздействия экономических рычагов, то есть – дальнобойных ударов ВСУ.

Игнат утверждает, что возможности России будут сокращаться. Он связывает это с тем, что страна-агрессор будет получать меньше доходов от экспорта газа, нефти и т. д.

По словам военного, возможности врага не безграничны. Уже неоднократно в местах попадания и падения ракет специалисты находили компоненты, изготовленные неделю-две назад.

"Это означает, что ракеты поставляются прямо с колес", – пояснил Игнат.

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Напомним, по словам Игната, россияне активнее применяют реактивные дроны, которые затрудняют боевую работу Сил обороны Украины. По его словам, реактивные БПЛА отличаются от привычных "Шахедов"-131/136, "Герберов" и "Италмасов". У них значительно большая скорость, чем у обычных "Шахедов" с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому, собственно, ограниченное количество средств может работать с данным типом БПЛА.

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