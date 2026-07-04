Россия стала использовать меньше 'Шахедов', и на то есть причина, - аналитик

Количество дронов Shahed, которыми Россия атакует Украину, в последнее время начало снижаться. Этом может быть реакцией на повышение эффективности украинской ПВО, считает OSINT-исследователь Cyrus.
"Количество российских БПЛА снижается. Украинские меры противодействия, кажется, эффективны", - пишет аналитик, публикую инфографику с количеством задействованных дронов по дням.
На графике видно, что после пика в начале июня, общая статистика пошла вниз.
Cyrus отмечает, что общее количество сбитых российских ударных БПЛА растёт, а крупномасштабные атаки стали реже – интервал между ними теперь превышает две недели.
Вместе с тем аналитик констатирует, что вместе со снижением количества использованных дронов во второй половине июня заметно просел и процент их перехвата украинской стороной.
Cyrus полагает, что это связано с наращиванием россиянами использование реактивных версий "Шахедов". Их пока мало, но их перехватить труднее.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, с начала 2025 года в результате российских ударов уничтожено и повреждено уже более 200 локомотивов украинской железной дороги. По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, каждая такая атака приводит к значительным убыткам.
Также мы рассказывали, что Россия всё чаще целенаправленно атакует украинские автозаправки, склады и гражданские объекты с горючими материалами. Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что такие удары практически не влияют на военную логистику, поскольку ВСУ используют собственные каналы заправки, а главная цель противника – создать "картинку пожаров" для российского телевидения.