Россия стала использовать меньше 'Шахедов', и на то есть причина, - аналитик

Россияне, видимо, решили, что классические "Шахеды" исчерпали себя, и пора переходить на реактивные версии.

Количество дронов Shahed, которыми Россия атакует Украину, в последнее время начало снижаться. Этом может быть реакцией на повышение эффективности украинской ПВО, считает OSINT-исследователь Cyrus.

"Количество российских БПЛА снижается. Украинские меры противодействия, кажется, эффективны", - пишет аналитик, публикую инфографику с количеством задействованных дронов по дням.

На графике видно, что после пика в начале июня, общая статистика пошла вниз.

Видео дня

Cyrus отмечает, что общее количество сбитых российских ударных БПЛА растёт, а крупномасштабные атаки стали реже – интервал между ними теперь превышает две недели.

Вместе с тем аналитик констатирует, что вместе со снижением количества использованных дронов во второй половине июня заметно просел и процент их перехвата украинской стороной.

Cyrus полагает, что это связано с наращиванием россиянами использование реактивных версий "Шахедов". Их пока мало, но их перехватить труднее.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, с начала 2025 года в результате российских ударов уничтожено и повреждено уже более 200 локомотивов украинской железной дороги. По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, каждая такая атака приводит к значительным убыткам.

Также мы рассказывали, что Россия всё чаще целенаправленно атакует украинские автозаправки, склады и гражданские объекты с горючими материалами. Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что такие удары практически не влияют на военную логистику, поскольку ВСУ используют собственные каналы заправки, а главная цель противника – создать "картинку пожаров" для российского телевидения.

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