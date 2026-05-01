В сбитых российских дронах находят западные детали, выпущенные в 2025 году

Россия продолжает находить пути для обхода санкций и приобретает западные компоненты для производства ударных дронов. Об этом заявил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк в интервью "Укринформу".

По его словам, в дронах, которые атаковали Украину на прошлой неделе, при анализе нашли свежие компоненты из Германии, Японии, Швейцарии, США, а также Тайваня и Великобритании. Детали были выпущены в 2025 году.

В частности, впервые зафиксировали новый элемент – блок активации Transit Brd. Также украинские специалисты продолжают находить детали швейцарского производителя STMielectronics, хотя призывала компанию "контролировать, куда именно продается их продукция".

Данные о найденных компонентах уже переданы партнерам.

Власюк отметил, что рф продолжает получать доступ к западным технологиям, несмотря на ограничения. Поэтому, считает он, санкционное давление должно постоянно усиливаться.

При этом, по его словам, в новых образцах почти исчезли детали из Нидерландов: "Это прямое доказательство, что системная работа с партнерами позволяет перекрывать доступ к критичным технологиям".

Он добавил, что Украина формирует перечень критического оборудования для НПЗ и нефтеперерабатывающих станций, чтобы ограничить его поставки в Россию и усилить давление на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, что Россия и Иран активно наращивают торговлю через Каспийское море. Эксперты связывают это с попытками Ирана преодолеть блокаду США в Ормузском проливе. При этом отмечается, что затягивание войны в Иране позволяет России продавать нефть по более высокой цене.

Тем временем, объемы экспорта российской нефти выросли, достигнув самых выоских значений за последний месяц. Согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, четырехнедельные потоки сырой нефти из российских портов выросли до 3,52 миллиона баррелей в день за период до 26 апреля.

