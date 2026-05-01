По примеру Украины армия Великобритании будет сбивать 'Шахеды' перехватчиками

Экономически выгодная система борьбы с ударными дронами успешно прошла испытания.

Армия Великобритании получит на вооружение новые высокоскоростные ракеты-перехватчики, предназначенными для защиты от "Шахедов", пишет Business Insider.

Минобороны Великобритании сообщило об успешных испытаниях в Иордании противоракетных комплексов и пусковых установок "Skyhammer". Которые могут стать экономически эффективным средством ПВО для с ударными беспилотниками.

Как указали авторы, система Skyhammer производится британским стартапом Cambridge Aerospace. В прошлом месяце правительство Великобритании подписало многомиллионный контракт на закупку этих ракет-перехватчиков и пусковых установок для британских вооруженных сил. Первую партию ракет и пусковых установок Skyhammer военные получат уже в мае, а остальные партии будут поставлены в ближайшие месяцы.

Точная цена ракет неизвестна, хотя их называют экономически эффективными. Ракеты имеют дальность действия 30 километров и могут развивать скорость 700 км/ч. Для захвата цели и перехвата используется бортовой радар.

Авторы указали, что британская армия имела опыт сбития "Шахедов" на Ближнем Востоке в ходе войны с Ираном: британские войска сбили десятки дронов по всему региону во время конфликта, который завершился перемирием почти месяц назад. Военные подчеркнули, что "Skyhammer" улучшат защиту британских войск и партнеров в Персидском заливе от атак дронов.

По словам министра по вопросам боеготовности и промышленности Великобритании Люка Полларда, армия тесно сотрудничает с британской промышленностью, чтобы обеспечить оперативную поддержку партнерам на Ближнем Востоке.

"Испытания системы "Skyhammer" и ее внедрение происходят на фоне того, что Великобритания и союзники, в том числе США, изучают варианты недорогой противовоздушной обороны, чтобы лучше защитить войска и гражданское население от недорогих ударных дронов, не прибегая к применению многомиллионных ракет "земля-воздух", - отмечается в статье.

Авторы напомнили, что массовые атаки дронов во время войны с Ираном заставили некоторые страны срочно решать проблему высокой стоимости систем ПВО: "Страны Европы и Ближнего Востока нацелились на закупку недорогих перехватчиков – технологии, которую впервые внедрила Украина и которая с тех пор стала главным приоритетом для ее оборонных производителей".

Напомним, что по данным СМИ, производители не успевают удовлетворить спрос на дроны-перехватчики. Хотя еще год назад производители сами уверяли военных, что им понадобится вооружения подобного класса.

Тем временем в США работают над созданием оружия на основе высокомощной микроволновой энергии, которое будет способно выводить из строя электронику дронов без выстрелов.

