Россияне заявляют о потере истребителя Су-34: где его могли сбить

Генеральный штаб Украины пока не подтвердил сбитие вражеского самолета.

Российские оккупационные войска, вероятно, потеряли очередной истребитель-бомбардировщик Су-34, соответствующую информацию распространил российский блогер Fighterbomber.

Также в российских Z-каналах пишут, что самолет мог разбиться во время отражения дроновых атак Украины. При этом пилот, вероятно, погиб, а штурман выжил.

Военный портал "Милитарный" предположил, что самолет мог быть потерян во время боевого вылета в роли носителя управляемых авиабомб.

Точные обстоятельства пока неизвестны, Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы Украины информацию не подтверждали.

Потери российских самолетов

Напомним, что в ночь на 25 сентября украинские защитники уничтожили Су-34 на Запорожском направлении, который запускал КАБы – в том числе направляя их на город Запорожье.

Эксперты отмечали, что защитники могли устроить засаду, когда пилот действовал по шаблону, не встречая сопротивления. Кроме того, не исключено, что пилот пытался поразить макет системы ПВО "Петриот" и таким образом его удалось сбить.

