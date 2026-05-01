Учёные научно доказали, что современная музыка – это мусор

Если вам казалось, что современные хиты звучат так, будто их написал один и тот же студент-двоечник из провинциальной консерватории, то теперь у сторонников теории "раньше музыка была лучше" появился научный аргумент. Исследователи из Италии проанализировали почти 20 тысяч музыкальных произведений за последние четыре столетия и пришли к выводу: музыка постепенно становится проще и однообразнее. Работу опубликовали в журнале Nature Publishing Group.
В исследовании ученые анализировали композиции шести крупных жанров – от классики до хип-хопа. Они применили методы теории сетей: ноты рассматривались как узлы, а переходы между ними – как связи. Такой подход позволил оценить сложность мелодий и гармоний не "на слух", а математически.
Результаты оказались довольно болезненными для современной поп-сцены. Раньше музыкальные композиции были структурно сложнее, но с приближением к нашему времени они упрощались. Причем это характерно для всех жанров.
"Долговечные и традиционно сложные жанры, такие как классика и джаз, демонстрируют структурные паттерны, которые все больше напоминают более новые жанры, что свидетельствует о процессе гомогенизации и упрощения мелодических и гармонических структур", – говорится в исследовании.
Иными словами, даже джаз и классическая музыка постепенно движутся в сторону "музыкального фастфуда". По мнению исследователей, это может быть связано с изменениями в способах создания и потребления музыки. Стриминговые платформы, алгоритмы рекомендаций и цифровая среда в целом стимулируют появление композиций, которые легко "цепляют" слушателя, но не перегружают его сложными гармониями или нестандартными переходами, предполагают исследователи.
Авторы отмечают, что "музыковеды и музыканты уже давно говорят об общей тенденции к музыкальному упрощению".
Впрочем, исследователи все же не спешат окончательно хоронить современную музыку. В работе подчеркивается, что упрощение мелодий не означает автоматической "деградации" всей музыкальной культуры. Они предполагают, что часть сложности просто переместилась в другие аспекты – например, в саунд-дизайн, текстуры, обработку звука или ритмику.
При этом ученые осторожно подчеркивают: их работа не доказывает прямую причинно-следственную связь между Spotify, TikTok или алгоритмами рекомендаций и упрощением музыки. Однако полученные данные "согласуются с гипотезами", что современная цифровая среда может влиять на структуру популярной музыки.
Другие интересные научные открытия
