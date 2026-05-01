Ученый заявил, что люди могли бы жить дольше: во всем 'виноваты' динозавры

Исследователь выдвинул гипотезу, что эволюционное давление в эпоху динозавров заставило млекопитающих предпочесть быстрое размножение долголетию.

Микробиолог из Бирмингемского университета Жуан Педру де Магальяйнс выдвинул необычную гипотезу: люди и другие млекопитающие могли бы жить значительно дольше, если бы не эпоха динозавров, пишет Popular Mechanics.

По его словам, более 100 миллионов лет господства динозавров заставили ранних млекопитающих адаптироваться к постоянной угрозе выживания. В таких условиях эволюция "выбрала" быстрое размножение как более эффективную стратегию, чем долгая жизнь.

Ученый назвал эту идею "гипотезой узкого места долголетия". Она заключается в том, что из-за длительного эволюционного давления млекопитающие могли утратить или деактивировать гены, ответственные за долголетие и регенерацию. Результаты исследования были опубликованы в журнале BioEssays.

Де Магальяйнс отмечает, что даже сегодня млекопитающие, включая людей, остаются ограниченными этими древними генетическими изменениями. Для сравнения, многие рептилии стареют медленнее и обладают лучшими способностями к восстановлению тканей.

Среди примеров – отсутствие у млекопитающих некоторых ферментов для восстановления повреждений кожи или ограниченная регенерация органов. В отличие от рептилий, зубы человека не растут на протяжении всей жизни.

В то же время исследователь подчеркивает, что это лишь гипотеза, требующая дальнейших исследований. Однако она может объяснить не только процесс старения, но и, в частности, распространенность онкологических заболеваний среди млекопитающих.

