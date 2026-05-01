Сколько времени яйца хранятся в холодильнике: ответ специалиста

Министерство сельского хозяйства США рекомендует оставлять яйца в картонной упаковке.

В продуктовых магазинах яйца хранятся в холодильниках, и это вполне логично. Такой способ хранения позволяет яйцам дольше оставаться свежими и безопасными.

Издание Southern living выяснило у эксперта по хранению яиц Челси Эдвардс, как лучше всего хранить яйца.

Можно ли хранить яйца в холодильнике

Если вы когда-нибудь бывали на ферме, то, возможно, замечали, что яйца хранятся при комнатной температуре.

"Свежие яйца не нужно хранить в холодильнике, потому что их не моют – (этот метод) удаляет защитную пленку. Если вы моете яйца после того, как достали их из курятника, то из соображений безопасности лучше затем хранить их в холодильнике", - говорит Эдвардс.

Как долго можно хранить сырые яйца в холодильнике

Немытые свежие фермерские яйца можно хранить при комнатной температуре на столе около двух недель. В холодильнике они сохранятся дольше, чем яйца, купленные в магазине. Свежие фермерские яйца хранятся в холодильнике до трех месяцев. Если вы решите помыть яйца, то это удалит защитный внешний налет, который закрывает поры скорлупы и не пропускает бактерии. Если яйца помыты, их следует хранить в холодильнике не более двух месяцев.

Как правильно положить яйца в холодильник

Свежие фермерские яйца не нужно мыть перед хранением, но их следует помыть перед тем, как разбивать и использовать, чтобы предотвратить попадание бактерий с поверхности яйца в его содержимое. При этом яйца не надо замачивать, а лишь тщательно вымыть от видимой грязи под теплой водой, после чего их нужно высушить бумажным полотенцем.

Министерство сельского хозяйства США рекомендует оставлять яйца в картонной упаковке и хранить их в самой холодной части холодильника.

"Это означает практически любое место, кроме дверцы", – объясняет Эдвардс.

По ее словам, продукты, хранящиеся на дверце холодильника, часто подвергаются воздействию температур, значительно превышающих 4,5°C.

Следует ли хранить яйца в картонной упаковке

Даже свежие фермерские яйца иногда продаются в картонных коробках, и, да, это подходящее место для их хранения.

"Коробка, в которой поставляются яйца, помогает предотвратить потерю влаги и не дает им впитать посторонние запахи и привкусы в холодильнике. Поэтому, хотя и приятно иметь эстетичный холодильник, где всё разложено по прозрачным контейнерам, яйца, вероятно, лучше оставить в их коробке", - говорит Эдвардс.

