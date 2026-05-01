Трамп заявил Конгрессу, что война с Ираном 'завершена', - Politico

По закону президент обязан получить разрешение, если боевые действия длятся дольше 60 дней.

В пятницу президент США Дональд Трамп уведомил законодателей о том, что война с Ираном "завершена". Как пишет Politico, это попытка утихомирить споры о необходимости одобрения конфликта Конгрессом.

Белый дом изложил свою позицию изданию, поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатели не санкционируют применение военной силы. Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.

Отмечается, что это письмо призвано предотвратить обостряющуюся борьбу на Капитолийском холме, где американский лидер сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война продолжается уже второй месяц без четкой стратегии выхода. Но аргументация Белого дома не понравится демократам и некоторым республиканцам, которые утверждают, что администрация должна свернуть кампанию теперь, когда она достигла этого рубежа.

"С 7 апреля 2026 года между Соединенными Штатами и Ираном не было обмена огнемБоевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", - написал Трамп, отметив, что он продлил прекращение огня на неопределенный срок.

Письмо появилось на фоне зашедших в тупик переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов. Президент заявил журналистам, что он представил Ирану "окончательное предложение", но выразил пессимизм по поводу возможности достижения соглашения с "разрозненным" правительством страны. Он сказал:

"Они добились прогресса, но я не уверен, что они когда-либо достигнут цели. Я бы сказал, что я недоволен… они хотят заключить сделку, но я не удовлетворен".

Министр обороны Пит Хегсет представил юридические аргументы, которые администрация будет использовать для продолжения ближневосточной кампании. На слушаниях сенаторов он заявил, что прекращение огня "означает, что 60-дневный отсчет времени приостанавливается".

Отмечается, что закон о военных полномочиях 1973 года требует вывода американских войск из конфликта в течение 60 дней после уведомления Конгресса президентом, если только законодатели не проголосуют за разрешение продолжения военных действий. Белый дом может ходатайствовать о продлении военных операций еще на 30 дней с целью завершения конфликта.

Представители Пентагона заявили, что американские вооруженные силы остаются в состоянии готовности возобновить атаки на Иран, если мирные переговоры сорвутся.

Сенатор Тим Кейн назвал идею о том, что Белый дом может объявить войну оконченной без вывода войск из региона, "совершенно неправильной". Но он сказал, что республиканцы должны объединиться с демократами, чтобы привлечь администрацию к ответственности за это нарушение.

"Я надеюсь, что они услышат от своих избирателей достаточно о непопулярности этой войны и о том, что она не оправдывает отправку наших сыновей и дочерей рисковать своими жизнями, чтобы они начали голосовать в соответствии с данной ими конституционной присягой", - сказал он.

Ранее Трамп выступил с новыми заявлениями относительно событий на Ближнем Востоке. Говоря о причинах того, что война в Иране до сих пор не завершена, он упомянул и об Украине.

Американский лидер подчеркнул, что европейские страны-члены НАТО отказались принять участие в кампании США и Израиля против Ирана. В частности, Вашингтону "ничем не помогла" Италия.

