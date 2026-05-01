Военный опыт Второй мировой сделал биде 'запретным' для американцев: в чем причина

Американцы используют 20% мировой туалетной бумаги, ежегодно вырубая миллионы деревьев, но вот биде в США не прижилось.

Биде появилось в 18-м веке во Франции и, по общему мнению, является более гигиеничным, чем туалетная бумага, и лучше для окружающей среды. Но, как и в случае с метрической системой, американцы не собираются адаптироваться к ним в ближайшее время. На самом деле, опрос 2022 года показал, что только 12% американцев "много знают" о биде.

Американцы составляют 4% населения мира, но используют 20% всей туалетной бумаги, в то время как 70% населения мира не используют туалетную бумагу вовсе, пишет Upworthy. Если посмотреть на цифры, биде – гораздо лучший вариант для экологии и кошелька, чем туалетная бумага.

Американцы ежегодно вырубают 31 миллион деревьев ради туалетной бумаги, а на производство одного рулона уходит около 140 литров воды, тогда как на одно использование биде требуется всего около 0,5 литра.

Биде также справляются с очисткой лучше, чем квадрат туалетной бумаги.

"Прямое воздействие воды для очистки после туалета удаляет остатки фекалий более эффективно, чем одна только туалетная бумага", – сообщил телеканалу KTVX-TV доктор Фархан Малик, эксперт в области здоровья и хорошего самочувствия. "Это может помочь предотвратить раздражение и воспаление кожи в области гениталий. Мягкая направленная струя воды также уменьшает избыточное трение и растягивание кожи, которые могут привести к дискомфорту".

Почему американцы не приняли биде

Когда американские солдаты дислоцировались во Франции во время Второй мировой войны, многие посещали бордели – факт, о котором они, вероятно, не хотели рассказывать дома. В борделях секс-работники и их клиенты использовали биде для очистки до и после контактов, поэтому американцы стали ассоциировать биде с непристойностью и противоправным поведением.

"Солдаты, посещавшие бордели, часто видели биде в ванных комнатах, поэтому они начали ассоциировать эти чаши с секс-индустрией, – написала Мария Тереза Харт. – Учитывая пуританское прошлое Америки, логично, что по возвращении домой военнослужащие чувствовали брезгливость, представляя эти приспособления на родине".

Еще до Второй мировой войны биде ассоциировались с контрацепцией и абортами. "Присутствие биде считается почти символом греха", – заявил в 1936 году Норман Хэйр, гинеколог-новатор и сексолог.

Биде имеют экономический смысл

Интересно то, что, хотя американцы отвергли биде по моральным соображениям, это сопротивление не было преодолено экономическим здравым смыслом. Американцы ежегодно тратят 11 миллиардов долларов на туалетную бумагу, а средний человек в США использует 141 рулон в год. Одна насадка для биде может стоить всего лишь разовый взнос в размере 35 долларов.

Было установлено, что биде лучше для вашего здоровья, окружающей среды и кошелька, но американцы по-прежнему не хотят переходить с бумаги на небольшое разбрызгивание воды. Если ажиотажный спрос на туалетную бумагу во время пандемии COVID-19 не вдохновил американцев изменить свои привычки, возможно, этого не сделает ничто.

"Туалетная бумага не является необходимостью. Это культурная привычка, носящая костюм необходимости. Семьдесят процентов человеческого населения доказывают это каждый божий день", – отметили эксперты.

Продукт, в котором большая часть мира никогда не нуждалась, стал первой вещью, которую американцы в панике скупали, когда наступил кризис. Не лекарства. Не еду. Туалетную бумагу. Это говорит вам кое о чем не о чистоте, а о том, как укореняются привычки. Они не растут из логики. Они растут из одного маленького недопонимания, повторяющегося из поколения в поколение, пока привычка не станет казаться инстинктом.

