Удары по логистике РФ изменят ситуацию на фронте: эксперт объяснил, когда это станет заметно

Первыми последствия ощущают на себе мирные жители, отмечал Попович.

О том, что украинские удары по российской логистике начнут напрямую влиять на фронт, будет свидетельствовать ряд факторов. В частности, произойдет сокращение количества штурмовых действий РФ на линии боевого соприкосновения. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV, добавив, что еще одним фактором является сокращение количества направлений, где армия РФ наступает.

"Мы это уже можем наблюдать. Мы видим, что активные действия России сосредоточились в Донецкой области. Фактически это Константиновское направление, Покровское. А в других местах мы наступаем, уже отвоёвываем территории. Это Александровское направление – стык двух областей, Запорожской и Днепропетровской. Это наступательные действия украинской армии вблизи Степногорска. То есть мы уже видим определенные результаты", – сказал Попович.

Также он отметил, что показательной будет ситуация с уменьшением количества российских обстрелов на линии фронта, что будет означать дефицит боеприпасов.

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"Это абсолютно верно, то есть так и будет. Если логистика нарушается, так или иначе армия тоже будет это ощущать, ощущать сильно. Просто она будет ощущать это чуть позже, чем гражданское население. Потому что армия будет жить за счет гражданских, особенно на оккупированных территориях. Все будет перенаправляться на нужды российской армии. Гражданское население будет от этого страдать еще больше. Но в конечном итоге и российская армия это почувствует", – добавил Попович.

Удары по российской логистике: важные новости

Ранее пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщал, что российские оккупанты уже начали вводить ограничения на использование артиллерийских боеприпасов на некоторых направлениях. По его словам, в настоящее время РФ ищет альтернативные варианты для военной логистики. В то же время он подчеркнул, что для этого россиянам нужно время.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко ранее заявлял, что в результате украинских ударов Силы обороны уже на 75% снизили активность российской логистики на юге. По его словам, на фоне украинских атак РФ почти перестала использовать так называемую трассу "Новороссия" на оккупированной части юга Украины днем. А ночью по ней перемещаются лишь единичные грузы.

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