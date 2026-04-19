'Азов' атакует логистику РФ в Донецке дронами Hornet от бывшего СЕО Google

Ранее "Азов" заявил о начале дронной блокады Донецка.

1-й корпус НГУ "Азов" продолжает ликвидировать логистику врага в районе Донецка, используя дроны-камикадзе Hornet с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщил журналист Юлиан Рёпке, передает "Милитарный".

Для обеспечения надежной связи с операторами военные используют спутниковые терминалы Starlink.

В свою очередь, какие-либо подробные технические характеристики дрона пока неизвестны.

По неподтвержденной информации, его дальность может достигать 100-150 км, а масса боевой части составляет около 5 кг.

В "Милитарном" добавили, что дрон разработан и производится американской компанией Swift Beat, владельцем которой является бывший CEO Google Эрик Шмидт.

Дронная блокада Донецка - что известно

Ранее "Азов" заявил о начале дронной блокады Донецка. Военные подчеркнули, что все логистические пути вокруг города находятся под дронным контролем Сил обороны Украины.

"Зугрес, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, Донецкая кольцевая - активная работа БпЛА на этих путях свидетельствует о неэффективности российской системы контроля воздушного пространства", - добавили в "Азове".

Там подчеркнули, что совсем недавно оккупанты чувствовали себя в полной безопасности.

"Но отныне все военные цели, которые будут двигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься - невозможно", - предупредили бойцы.

Вас также могут заинтересовать новости: