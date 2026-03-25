Украина взяла курс на стратегический разрыв с Китаем, – Forbes

Несмотря на тесные экономические связи с Китаем, Киев не может игнорировать тот факт, что Пекин де-факто встал на сторону агрессора.

Украина взяла курс на уменьшение зависимости от китайского импорта в критических отраслях, таких как производство оружия, и в частности дронов. Но это только первый шаг в более широком разрыве с Китаем, пишет Forbes.

Как отмечает издание, на протяжении всех лет войны Украина пыталась поддерживать "деликатный баланс" в отношениях с Китаем. Ведь с одной стороны Пекин стал негласным союзником России, косвенно поддерживая ее агрессию экономически, технически и дипломатически. С другой стороны, Китай является одним из важнейших экономических партнеров Украины – как в экспорте, так и в импорте.

Кроме того, экономические связи Украины с Китаем вызывали постоянное раздражение в Вашингтоне, который до прошлого года был крупнейшим донором военной помощи Киеву и до сих пор остается поставщиком некоторых критически важных видов вооружений.

"В начале войны Киев все еще надеялся сохранить Китай в качестве некой нейтральной стороны. Но в последнее время он все больше склоняется к пониманию того, что КНР однозначно выбрала сторону. В результате Украина сейчас начинает дистанцироваться от Китая по крайней мере в одной конкретной сфере: производстве беспилотников", – пишет Forbes.

Автор публикации ссылается на последние сообщения о том, что Украина, стремясь к самообеспечению в производстве беспилотников, налаживает собственное производство печатных плат. Результатом является то, что украинские чиновники называют "бескитайскими" беспилотниками – то есть построенные из компонентов отечественного производства и комплектующих из дружественных стран.

"Для украинских планировщиков логика понятна. Они считают, что … КНР в определенный момент прекратит поставки критически важных технологий. Таким образом, они начали рассматривать зависимость от китайских цепочек поставок, и, возможно, даже от Пекина в более широком смысле, как стратегическую уязвимость, которую они все больше стремятся устранить", – говорится в публикации.

К тому же украинские дроны, которые начали выходить на мировой рынок, будут пользоваться большим доверием со стороны потенциальных покупателей, если в них будет меньше китайских деталей. Особенно когда речь идет о правительствах западных стран, где уже некоторое время обеспокоены рисками использования китайских технологий.

Отмечается, что пока процесс только начался, но движение Киева к "бескитайским" беспилотникам "является значительным".

"Сдвиг Украины в сфере дронов также является важным политическим сигналом. Он многое говорит о том, кого Украина на самом деле считает своими стратегическими партнерами, и где, по мнению Киева, в конечном итоге лежит ее будущее.

Война в Украине: позиция Китая

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Пекину невыгодно окончание войны, поскольку он не заинтересован в слабой России, которая после поражения могла бы усилить позицию США в глобальном противостоянии с Китаем.

Кроме того, Китай выигрывает стратегически, поскольку война отвлекает внимание США и Европы на восточноевропейский фронт, что снижает дипломатическое и экономическое давление на Пекин в вопросах торговли, прав человека и геополитической конкуренции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такая ситуация позволяет Китаю усиливать свою роль в глобальной политике и торговле без прямых конфликтов с Западом.

Вас также могут заинтересовать новости: