Венесуэла 'воскресила' F-16, не летавшего более 15 лет: как это стало возможным

Возвращение самолета стало редким примером восстановления боевой авиации в условиях международных ограничений.

Военно-воздушные силы Венесуэлы смогли вернуть в строй истребитель F-16 Fighting Falcon, который не летал более 15 лет. Речь идет о двухместном F-16B Block 15 с бортовым номером 9583, прошедшем полный цикл восстановления и испытаний, пишет Infodefensa.

Церемония возвращения самолета состоялась на авиабазе "Либертадор" при участии командования военной авиации. Генерал Ройман Эрнандес Брисеньо назвал это событие важным для боеспособности страны.

Самолет находился вне строя 15 лет и 10 месяцев, после чего его восстановили специалисты аэрокосмического подразделения вооруженных сил. Это стало возможным несмотря на длительные трудности с обслуживанием техники из-за международных ограничений.

Видео дня

Венесуэла приобрела 24 истребителя F-16 у США еще в 1981 году. В 2000-х страна планировала модернизировать их по программе Mid-Life Update при участии Sabca и Elbit Systems. Однако эти работы сорвались после того, как США в 2005 году заблокировали поставки оборонных технологий.

В течение последующих лет страна сталкивалась с серьезными проблемами поддержания парка F-16 в боеспособном состоянии. По открытым данным, по состоянию на 2019 год в случае конфликта могли быть задействованы лишь несколько самолетов.

Сколько времени длилось восстановление конкретного самолета – не сообщается. Также неизвестно, принимали ли США какое-либо участие в этих работах, однако эксперты считают это маловероятным.

F-16 – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что подразделение Team Eglin Test Enterprise оперативно завершило интеграцию на многофункциональный истребитель F-16 боеприпаса семейства Family of Affordable Mass Munitions - Lugged (FAMM-L) во время испытаний, которые состоялись в марте 2026 года.

В ходе испытаний были проверены летная совместимость ракеты типа FAMM-L и истребителя F-16, функциональность, и в итоге ракета была установлена на самолет и произведен ее запуск с истребителя.

Вас также могут заинтересовать новости: