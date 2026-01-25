Успех в Венесуэле может иметь для США неожиданные тяжелые последствия, - Business Insider

Американцы, вероятно, переоценивают свою способность противодействовать российским и китайским системам ПВО.

Американская операция в Венесуэле прошла для Пентагона крайне успешно – без единой потери самолета или военнослужащего. Американские официальные лица хвастаются тем, что предоставленные Китаем и РФ венесуэльские системы ПВО оказались беспомощными. Поэтому существует риск, что при планировании новых военных операций Пентагон критически недооценит возможности китайских и российских систем ПВО при других обстоятельствах, пишет Business Insider.

Авторы публикации отмечают, что в руках венесуэльских военных иностранные системы ПВО обслуживались ненадлежащим образом из-за бездействия и некомпетентности. Поэтому успех рейда в Каракасе может не иметь особого значения, когда американцам придется иметь дело с теми же образцами оружия, но уже в руках самих россиян или китайцев.

"Венесуэльские экипажи, очевидно, были неподготовлены, поскольку расположили многие позиции противовоздушной обороны посреди полей, а не под маскировкой", – рассказал Business Insider полковник морской пехоты в отставке и эксперт по вопросам обороны Марк Кансиан.

Также отмечается, что по крайней мере часть венесуэльского оборудования не была подключена к общей системе и просто не была готова к бою.

Именно поэтому абсолютный успех американцев во время операции по похищению венесуэльского диктатора на самом деле мало что говорит о реальном потенциале российских и китайских систем противовоздушной обороны, пишет Business Insider.

Справедливости ради надо признать, что во время прошлогодней войны Израиля против Ирана израильтяне тоже подавили и ослепили иранскую ПВО, которая в значительной степени полагалась на российские системы. Однако и здесь нужно учесть, что на экспорт Россия поставляет технически более слабые версии своих ЗРК, а профессиональная компетентность иранских зенитчиков вызывает вопросы.

Вот что действительно нужно учитывать, так это опыт противодействия российской ПВО в условиях российско-украинской войны. Как отмечает Business Insider, здесь российская ПВО в целом показала себя достаточно эффективной, хотя без значительных потерь зенитно-ракетных комплексов, включая новейшие С-400, не обошлось.

"Создается впечатление, что эти системы могут справиться с низкими и средними угрозами, но не с самыми сложными атаками, которые представляют Соединенные Штаты и Израиль", – сказал Кансиан, но отметил, что авиация США и их союзников все же не была проверена "на полную мощность" в противостоянии современным российским и китайским интегрированным сетям ПВО.

Операция США в Венесуэле: последние новости

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что во время молниеносной операции по похищению венесуэльского диктатора Николаса Мадуро американцы применили секретное оружие под названием Discombobulator, которое полностью вывело из строя системы противовоздушной обороны Венесуэлы.

Трамп подчеркнул, что, несмотря на наличие в Каракасе российских и китайских ракет, ни одна из них так и не была запущена, поскольку при попытках активации систем "ничего не работало", хотя венесуэльские силы были готовы к нападению.

