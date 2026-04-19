Ракету AGM-188A Rusty Dagger, которую разработали для Украины, интегрировали на F-16 (фото)

Крылатая ракета Rusty Dagger успешно прошла очередные испытания.

Подразделение Team Eglin Test Enterprise оперативно завершило интеграцию на многофункциональный истребитель F-16 боеприпасов семейства Family of Affordable Mass Munitions - Lugged (FAMM-L) во время испытаний, которые состоялись в марте 2026 года. Об этом сообщили Военно-воздушные силы США, передает Defense Express.

В пресс-релизе отметили, что во время испытаний были проверены летная совместимость ракеты типа FAMM-L и истребителя F-16, функциональность, и в конечном итоге ракета была установлена на самолет и произведен ее запуск с истребителя.

По словам подполковника Бретта Тиллмана, который является командующим 780-й испытательной эскадрильей, ВВС смогли "с невероятной скоростью" безопасно протестировать и интегрировать такую важную возможность.

Также во время испытаний нового боеприпаса "были задействованы экспериментальные конфигурации и осуществлены рискованные расширения границ возможного".

"И хотя в сообщении речь идет о боеприпасе семейства FAMM, а детали о нем не раскрываются, в нем угадывается крылатая ракета AGM-188A Rusty Dagger, создаваемая компанией Zone 5 Technologies в рамках программы ERAM, также на самой ракете можно разглядеть надпись "Extended Range Attack Munition", - добавляют в Defense Express.

В то же время в Zone 5 Technologies отметили, что гордятся поддержкой быстрой интеграции Rusty Dagger на истребители F-16, реализуя концепцию доступного дальнобойного вооружения.

Аналитики напомнили, что крылатая ракета Rusty Dagger успешно прошла очередные испытания, во время которых с оснащенной реальной боевой частью ей удалось поразить заданную цель. В свою очередь, завершение интеграции таких ракет на истребители F-16 будет означать, что Украина приближается к получению на вооружение крылатых ракет Rusty Dagger.

"AGM-188A Rusty Dagger - одна из двух крылатых ракет программы ERAM, которая стартовала в 2024 году и предусматривала создание вооружения прежде всего для нужд Украины, хотя теперь эта ракета также участвует в программе доступного дальнобойного вооружения для американской армии. Поставка первой партии ожидается до конца этого года, при этом ранее сообщалось, что якобы еще осенью прошлого года Украина должна была получить тестовую партию ракет ERAM, однако на данный момент этому нет никаких подтверждений", - подчеркнули в Defense Express.

